  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Даниэль Риккардо о графике «Ф-1»: «Смотря на все со стороны понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был»
2

Даниэль Риккардо о графике «Ф-1»: «Смотря на все со стороны понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был»

Риккардо удивлен тем, сколько продержался в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо рассказал, что уже после завершения карьеры осознал, по насколько напряженному графику живут участники чемпионата.

Риккардо провел в «Ф-1» 14 сезонов, одержав 8 побед и в общей сложности 32 раза поднявшись на подиум.

«Я очень долго выступал в «Формуле-1», провел очень много времени, находясь в этом «пузыре». В итоге я привык к интенсивному расписанию, постоянному нахождению в паддоке и так далее. И это стало нормой. Однако теперь, смотря на все это со стороны я понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был», – рассказал Риккардо.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Fans
logoДаниэль Риккардо
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ой блин мученики миллионеры. Как же вас жаль. На заводе лучше. Го на завод. Или в угольную шахту 12 через 12.
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1108785886
Комментарий удален модератором
😁😁😁
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Нельсон Пике-младший о проблемах Расселла: «Может, что-то происходит за кулисами. Разрыв с Антонелли сильно вырос»
вчера, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем