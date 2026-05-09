Даниэль Риккардо о графике «Ф-1»: «Смотря на все со стороны понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был»

Риккардо удивлен тем, сколько продержался в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо рассказал, что уже после завершения карьеры осознал, по насколько напряженному графику живут участники чемпионата.

Риккардо провел в «Ф-1» 14 сезонов, одержав 8 побед и в общей сложности 32 раза поднявшись на подиум.

«Я очень долго выступал в «Формуле-1», провел очень много времени, находясь в этом «пузыре». В итоге я привык к интенсивному расписанию, постоянному нахождению в паддоке и так далее. И это стало нормой. Однако теперь, смотря на все это со стороны я понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был», – рассказал Риккардо.

