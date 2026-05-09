Даниэль Риккардо о графике «Ф-1»: «Смотря на все со стороны понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был»
Риккардо удивлен тем, сколько продержался в «Ф-1».
Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо рассказал, что уже после завершения карьеры осознал, по насколько напряженному графику живут участники чемпионата.
Риккардо провел в «Ф-1» 14 сезонов, одержав 8 побед и в общей сложности 32 раза поднявшись на подиум.
«Я очень долго выступал в «Формуле-1», провел очень много времени, находясь в этом «пузыре». В итоге я привык к интенсивному расписанию, постоянному нахождению в паддоке и так далее. И это стало нормой. Однако теперь, смотря на все это со стороны я понимаю, что нормой такой образ жизни точно не был», – рассказал Риккардо.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Fans
Ой блин мученики миллионеры. Как же вас жаль. На заводе лучше. Го на завод. Или в угольную шахту 12 через 12.
