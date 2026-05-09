Зак Браун: «Никто не хочет, чтобы при использовании технологий снижалась роль пилота»

В «Макларене» высказались о влиянии технического прогресса на «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена » считает, что внедрение новых технологий позволит создать уникальный опыт для «Формулы-1».

«Думаю, есть одна вещь, которую мы увидим – и, мне кажется, мы даже говорили об этом в прошлом.

Если говорить о киберспорте, будет круто обрести непревзойденный опыт, когда мы сможем поучаствовать в гонке в рамках Гран-при Монако против Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри] в реальном времени.

Думаю, мы к этому идем. Когда это случится, вовлеченность фанатов значительно вырастет. И это обязательно случится.

Но мы не хотим делать с болидами «Формулы-1» то, что с ними можно было бы сделать. Никто не хочет, чтобы при использовании технологий снижалась роль пилота. Нужно сохранять баланс. Именно с таким подходом должны внедряться технологии.

Я не говорю, что нам нужно сохранять автономность в этой ситуации. Но очень давно у нас уже были машины с системой помощи для пилота – и их запретили. Нужно об этом помнить.

Люди не поверят в возможности таких болидов – но таков уровень развития технологий. Это не то, чего хочет спорт. Поэтому я не думаю, что мы увидим подобное.

Мне кажется, со всем этим ИИ через пять лет команды «Формулы-1» будут работать и выглядеть иначе. Но надеюсь, что они буду все такими же потрясающими и быстрыми, а пилоты продолжат бороться друг с другом», – сказал Браун .

Норрис и Пиастри тихо переписывают «Ф-1». Есть шанс побить великий рекорд прошлого

