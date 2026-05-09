Дэвид Култхард: «С точки зрения атмосферы Ферстаппену будет комфортнее в «Феррари», чем в «Мерседесе»
Култхард считает «Феррари» подходящей командой для Ферстаппена.
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что в случае ухода из «Ред Булл» Максу Ферстаппену больше подойдет вариант с продолжением карьеры в «Феррари», нежели в «Мерседесе».
«Мне кажется, что с точки зрения атмосферы и общего подхода «Феррари» подойдет Ферстаппену даже больше «Мерседеса».
Я знаю, что у Ферстаппена с «Мерседесом» хорошие отношения – и именно на «Мерседесе» Макс выступает в гонках класса GT3.
Однако с точки зрения свободы быть собой, я думаю, что Максу будет комфортнее в «Феррари». Потому что там от него будут просить приехать на гонку, быстро проехать по трассе, по возможности победить, а потом просто отправляться домой», – рассказал Култхард.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Леклер уже чуть не плачет от этой свободы, так что, возможно, нервы дороже.
Научить красный шапито побеждать способен только великий гений вроде Микаэля, которые появляются один раз в 100 лет. Да даже праймовый Фонс этого не сумел добиться, а фуры тогда еще не совсем забыли, как доминировали. Сейчас же это формульный Спартак, не хватает только "валераверим".
Зато с точки зрения адекватной стратегии будет лучше где угодно, но не в Феррари.
Просто АХАХА
он совсем дурак что ли
