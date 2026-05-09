Дэвид Култхард: «С точки зрения атмосферы Ферстаппену будет комфортнее в «Феррари», чем в «Мерседесе»

Култхард считает «Феррари» подходящей командой для Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что в случае ухода из «Ред Булл » Максу Ферстаппену больше подойдет вариант с продолжением карьеры в «Феррари», нежели в «Мерседесе».

«Мне кажется, что с точки зрения атмосферы и общего подхода «Феррари» подойдет Ферстаппену даже больше «Мерседеса ».

Я знаю, что у Ферстаппена с «Мерседесом» хорошие отношения – и именно на «Мерседесе» Макс выступает в гонках класса GT3.

Однако с точки зрения свободы быть собой, я думаю, что Максу будет комфортнее в «Феррари ». Потому что там от него будут просить приехать на гонку, быстро проехать по трассе, по возможности победить, а потом просто отправляться домой», – рассказал Култхард.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?