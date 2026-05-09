Шарль Леклер: «Хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона, а не как пилота с наибольшим числом гонок за «Феррари»

Леклер приближается к рекорду Шумахера по количеству гонок за «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что не знал о выходе на второе место за всю историю по количеству гонок «Ф-1», проведенных в составе Скудерии.

С 2019 года Леклер провел за «Феррари» 154 Гран-при – это второй результат в истории. При этом у Леклера есть все шансы установить и абсолютный рекорд по количеству гонок за «Феррари» – сейчас его удерживает Михаэль Шумахер , который провел за итальянскую команду 180 Гран-при.

«Вообще это странно. Я по-прежнему чувствую себя совсем молодым, я помню свой первый год в «Феррари», как будто это было вчера. И это здорово. Я люблю эту команду, я рос внутри этой системы еще до того, как сам стал выступать за «Феррари» в «Формуле-1».

Но мне бы не хотелось запомниться как пилот с наибольшим числом гонок за «Феррари». Я хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона с «Феррари». И именно к этому я стремлюсь.

Честно говоря, я даже не подозревал об этой статистике. Так что я бы не сказал, что жду выхода на первое место по этому показателю, я хочу выиграть чемпионат с «Феррари », – рассказал Леклер.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?