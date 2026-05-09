  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона, а не как пилота с наибольшим числом гонок за «Феррари»
8

Шарль Леклер: «Хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона, а не как пилота с наибольшим числом гонок за «Феррари»

Леклер приближается к рекорду Шумахера по количеству гонок за «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что не знал о выходе на второе место за всю историю по количеству гонок «Ф-1», проведенных в составе Скудерии.

С 2019 года Леклер провел за «Феррари» 154 Гран-при – это второй результат в истории. При этом у Леклера есть все шансы установить и абсолютный рекорд по количеству гонок за «Феррари» – сейчас его удерживает Михаэль Шумахер, который провел за итальянскую команду 180 Гран-при.

«Вообще это странно. Я по-прежнему чувствую себя совсем молодым, я помню свой первый год в «Феррари», как будто это было вчера. И это здорово. Я люблю эту команду, я рос внутри этой системы еще до того, как сам стал выступать за «Феррари» в «Формуле-1».

Но мне бы не хотелось запомниться как пилот с наибольшим числом гонок за «Феррари». Я хочу, чтобы меня запомнили как чемпиона с «Феррари». И именно к этому я стремлюсь.

Честно говоря, я даже не подозревал об этой статистике. Так что я бы не сказал, что жду выхода на первое место по этому показателю, я хочу выиграть чемпионат с «Феррари», – рассказал Леклер.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoМихаэль Шумахер
logoФеррари
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По моему это первый раз когда Шарль сознательно это сказал, это же очевидно, что он должен быть чемпом
Ответ Тима Тимощенко
По моему это первый раз когда Шарль сознательно это сказал, это же очевидно, что он должен быть чемпом
Вообще не очевидно. Шарль нередко ошибается, а у Феррари не было самовоза за эти годы. Краткий ответ, почему он не чемпион.
Надеюсь скоро будет.
Пока если двигатель будет слабее на столько, шансов - нет. И Мэрс и Мак будут быстрее при прочих равных. Двигатель у Форда тоже вышел неплохим. Почему с ним есть проблемы у Феррари - не понятно.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хорнер снова может работать в «Ф-1». Обязательный отпуск после ухода из «Ред Булл» окончен (RacingNews365)
19 минут назад
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем