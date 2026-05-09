Эмерсон Фиттипальди: «Когда я выиграл свой первый чемпионский титул, то думал закончить карьеру»

Фиттипальди мог закончить карьеру после первого титула.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди рассказал, что после первого титула, выигранного в 1972 году, всерьез раздумывал над тем, чтобы закончить карьеру. Однако от этого шага его отговорил отец.

«После того, как я выиграл свой первый чемпионский титул, я вернулся к себе домой в Швейцарию, мы ужинали вместе с отцом и братом. Я посмотрел на отца и сказал: «Я собираюсь закончить карьеру в «Формуле-1» после гонки в Монце».

Когда отец спросил, всерьез ли я собрался завершать карьеру, я ответил: «Да, ведь чего мне еще желать? Я уехал из Бразилии, я гнался за мечтой стать гонщиком «Формулы-1». И я выиграл чемпионат…Так чего мне еще желать?»

На что отец дал мне очень хороший совет, сказав: «Учитывая то, как сильно ты любишь гонки, я уверен, что через 2-3 года максимум тебе захочется вернуться в «Формулу-1». А если ты уйдешь, сделать это потом будет труднее». Да, тогда было много аварий, но как спортсмен ты всегда ищешь новый вызов. Мой вызов был в том, чтобы продолжить успешно выступать за «Макларен », а потом построить собственную команду», – рассказал Фиттипальди.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?