Ландо Норрис: «Не верю, что в Майами «Макларен» был так же быстр, как «Мерседес»

Норрис высказался о темпе «Макларена» в Майами.

Пилот «Макларена » поделился мнением о 2-м месте на Гран-при Майами , где уступил первую строчку гонщику «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли.

«Не верю, что мы были так же быстры, как «Мерседес». Ни в коем случае не принижаю заслуги Кими, он отлично справился. Просто местами… В скоростных поворотах они были чуть лучше, у меня ни разу не появилась возможность приблизиться обратно на прямой и начать действовать.

Есть чувство, что в этот уик-энд я выжал максимум из машины. Мы знаем, где уступаем «Мерседесу». Но меня все равно удивило, насколько быстры мы оказались относительно них. Поразил тот факт, что мы боролись с «Мерседесом» на протяжении всей гонки, что мы смогли оторваться от других на 24 секунды.

У нас много позитивных моментов – нужно обратить на них внимание и учесть. Однако мы всегда хотим добиться наилучшего результата, так что нужно глянуть, что можно улучшить.

По правде говоря, чувствую, что справился на отлично. Я нечасто себя хвалю, но в Майами я очень хорошо выступил», – сказал Норрис.

