MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя взял поул, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя взял поул в квалификации к Гран-при Франции MotoGP.
Вторую строчку занял его напарник Марк Маркес, третье место досталось Марко Беццекки из «Априлии».
MotoGP
Гран-при Франции
Трасса Бугатти, Ле-Ман
9 мая 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.29,634
2. Марк Маркес («Дукати») +0,012
3. Марко Беццекки («Априлия») +0,023
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,065
5. Педро Акоста («КТМ») +0,183
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,197
7. Хоан Мир («Хонда») +0,203
8. Хорхе Мартин («Априлия») +0,213
9. Аи Огура («Трэкхаус») +0,254
10. Алекс Маркес («Грезини») +0,297
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,737
12. Алекс Ринс («Ямаха») +0,982
десятка в 0,3! афигеть плотность