MotoGP. Гран-при Франции. Баньяя взял поул, Марк Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й

Баньяя стал первым в квалификации MotoGP во Франции.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя взял поул в квалификации к Гран-при Франции MotoGP.

Вторую строчку занял его напарник Марк Маркес, третье место досталось Марко Беццекки из «Априлии».

MotoGP

Гран-при Франции

Трасса Бугатти, Ле-Ман

9 мая 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.29,634

2. Марк Маркес («Дукати») +0,012

3. Марко Беццекки («Априлия») +0,023

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,065

5. Педро Акоста («КТМ») +0,183

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,197

7. Хоан Мир («Хонда») +0,203

8. Хорхе Мартин («Априлия») +0,213

9. Аи Огура («Трэкхаус») +0,254

10. Алекс Маркес («Грезини») +0,297

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,737

12. Алекс Ринс («Ямаха») +0,982

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Огненный первый ряд! )

десятка в 0,3! афигеть плотность
