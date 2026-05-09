  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нельсон Пике-младший об аварии Аджара в Майами: «Это полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его»
0

Нельсон Пике-младший об аварии Аджара в Майами: «Это полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его»

Пике-младший усомнился в гоночной зрелости Аджара.

Бывший пилот «Ф-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал аварию Изака Аджара на Гран-при Майами, которая привела к сходу француза.

«Надеюсь, он не позволит этому инциденту сильно на себя повлиять. Но это была полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его.

Впереди два сложных этапа для Изака: Канада, где непростая трасса, и Монако – тоже тяжелая гонка. Я просто не думаю, что он полностью готов. Если в Канаде случится то же самое, а потом это повторится в Монако – тогда он начнет просыпаться.

Тогда мы увидим, готов ли он психологически справиться с давлением. Но до этого ему предстоит пройти еще длинный путь.

В «Формуле-1» боссы устают от постоянной смены пилотов. Они прекрасно знают, что те, кто финиширует на первых позициях, очень крутые ребята. Те, кто не теряет голову», – сказал Пике-младший.

Карун Чандок об аварии Аджара в Майами: «Надеюсь, все это не станет для Изака началом падения»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Гран-при Монако
logoИзак Аджар
logoНельсон Пике-младший
Гран-при Майами
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хорнер снова может работать в «Ф-1». Обязательный отпуск после ухода из «Ред Булл» окончен (RacingNews365)
16 минут назад
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем