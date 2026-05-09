Нельсон Пике-младший об аварии Аджара в Майами: «Это полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его»

Пике-младший усомнился в гоночной зрелости Аджара.

Бывший пилот «Ф-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал аварию Изака Аджара на Гран-при Майами , которая привела к сходу француза.

«Надеюсь, он не позволит этому инциденту сильно на себя повлиять. Но это была полностью его ошибка, не так ли? Больше некого винить, только его.

Впереди два сложных этапа для Изака: Канада , где непростая трасса, и Монако – тоже тяжелая гонка. Я просто не думаю, что он полностью готов. Если в Канаде случится то же самое, а потом это повторится в Монако – тогда он начнет просыпаться.

Тогда мы увидим, готов ли он психологически справиться с давлением. Но до этого ему предстоит пройти еще длинный путь.

В «Формуле-1» боссы устают от постоянной смены пилотов. Они прекрасно знают, что те, кто финиширует на первых позициях, очень крутые ребята. Те, кто не теряет голову», – сказал Пике-младший.

