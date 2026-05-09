Гоночный босс «Форда»: «Взять в команду Ферстаппена для «24 часов Ле-Мана»? Это было бы отличное сочетание»
Глобальный директор гоночной программы «Форда» Марк Рашбрук ответил на вопрос, может ли в будущем Макс Ферстаппен рассматриваться как кандидат на место в «24 часах Ле-Мана».
Со следующего сезона американский производитель начнет участвовать в категории гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
«Это было бы отличное сочетание. Посмотрим, каким будет расписание в 2027-м или позже.
Макс – невероятный пилот, потрясающий человек. Нам нравятся наши отношения в «Формуле-1». Нам нравится, когда появляются такие возможности, как езда Макса за рулем Mustang GTD по трассе «Гран Самбюк».
Он участвовал и в других наших проектах. С ним здорово работать. Он отличный человек», – сказал Рашбрук.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
1 комментарий
Да, было бы круто
