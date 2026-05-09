  Шарль Леклер: «Не согласен с тем, что обгоны стали искусственными. Борьба стала более стратегической»
Шарль Леклер: «Не согласен с тем, что обгоны стали искусственными. Борьба стала более стратегической»

Леклер отказался считать обгоны в новой «Ф-1» искусственными.

Пилот «Феррари» ответил на вопрос, помогли ли корректировки регламента перед Гран-при Майами улучшить ситуацию с обгонами, которые многие называют искусственными при новых правилах.

«Я всегда был несколько не согласен с этим утверждением. Знаю, я немного выделяюсь в этом плане, но по моим ощущениям в борьбе – в которой, по крайней мере, участвовал я – когда у вас с соперником система работает схожим образом, получаются очень хорошие обгоны.

Борьба стала чуть более стратегической, чем в прошлом году. Но в прошлом году тоже была доля стратегии в виде DRS – если ты хотел совершить обгон в определенный момент с открытым DRS или если пытался оторваться, чтобы не дать сопернику воспользоваться правом на открытие антикрыла. Не думаю, что что-то сильно поменялось.

Конечно, основное внимание на квалификации – и это правильно. Есть еще способы улучшить эту систему, постараться использовать ее наилучшим образом, оптимизировать ее. Действия с болидом не всегда естественны. Есть еще места для улучшений», – сказал Леклер.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Шарль Леклер
Гран-при Майами
Формула-1
Феррари
