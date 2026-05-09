Хуан-Пабло Монтойя: «По ходу сезона давление на Антонелли будет нарастать. Надеюсь, к тому моменту он создаст отрыв»

Монтойя предупредил Антонелли о сложностях при борьбе за титул.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался об участии Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул.

«У него хорошее положение, но трудность в том, что по ходу сезона давление будет нарастать. Будет сложнее. Но надеюсь, к тому моменту он создаст отрыв.

Мне кажется, Канада станет решающим этапом, поскольку, если быть реалистом, в Китае должен был победить Джордж [Расселл].

В Японии Кими был чуть быстрее Джорджа , а еще ему повезло с машиной безопасности – так что все сошлось.

В Майами он действительно доминировал. Он отлично справился. По-моему, Ландо [Норрис] был чуть быстрее, но так и не смог пройти Кими. Я немного удивлен, что «Мерседес» не использовал более агрессивную стратегию, но это нормально для гонок», – сказал Монтойя.

