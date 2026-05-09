  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «По ходу сезона давление на Антонелли будет нарастать. Надеюсь, к тому моменту он создаст отрыв»
0

Хуан-Пабло Монтойя: «По ходу сезона давление на Антонелли будет нарастать. Надеюсь, к тому моменту он создаст отрыв»

Монтойя предупредил Антонелли о сложностях при борьбе за титул.

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался об участии Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул.

«У него хорошее положение, но трудность в том, что по ходу сезона давление будет нарастать. Будет сложнее. Но надеюсь, к тому моменту он создаст отрыв.

Мне кажется, Канада станет решающим этапом, поскольку, если быть реалистом, в Китае должен был победить Джордж [Расселл].

В Японии Кими был чуть быстрее Джорджа, а еще ему повезло с машиной безопасности – так что все сошлось.

В Майами он действительно доминировал. Он отлично справился. По-моему, Ландо [Норрис] был чуть быстрее, но так и не смог пройти Кими. Я немного удивлен, что «Мерседес» не использовал более агрессивную стратегию, но это нормально для гонок», – сказал Монтойя.

Хуан-Пабло Монтойя: «Мне кажется, Расселл всегда был недоволен обстановкой в «Мерседесе»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Майами
Гран-при Японии
logoЛандо Норрис
logoДжордж Расселл
logoХуан-Пабло Монтойя
Гран-при Канады
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
Гран-при Китая
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»
вчера, 19:17
Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»
вчера, 17:45
Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»
вчера, 16:44
Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»
вчера, 16:01
Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
вчера, 15:55
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
вчера, 15:22
Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»
вчера, 14:41
Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»
вчера, 14:17
Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
вчера, 13:24
Нельсон Пике-младший о проблемах Расселла: «Может, что-то происходит за кулисами. Разрыв с Антонелли сильно вырос»
вчера, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем