  • Уилл Бакстон: «Вольфф вряд ли решится расстаться с Антонелли ради Ферстаппена. Особенно если Кими уже будет чемпионом»
Уилл Бакстон: «Вольфф вряд ли решится расстаться с Антонелли ради Ферстаппена. Особенно если Кими уже будет чемпионом»

Расселлу не гарантировано будущее в «Мерседесе» – считает Бакстон.

Комментатор «Индикар» Уилл Бакстон поделился мнением о карьерных перспективах Джорджа Расселла.

Так, Бакстона спросили, может ли поражение в борьбе с Антонелли за титул привести к тому, что Расселл потеряет место в «Мерседесе»:

«Ну, смотрите, если Макс Ферстаппен окажется на рынке и Тото Вольфф вновь заинтересуется его кандидатурой, он все равно вряд ли ради него решит расстаться с Кими Антонелли. Особенно если Кими при этом уже будет чемпионом «Ф-1».

Джордж Расселл – феноменальный гонщик. Но если Кими буквально за год удастся догнать его по скорости и в итоге превзойти, то будет ясно, что потолок возможностей выше именно у Кими.

Как бы то ни было, сейчас слишком рано обсуждать подобные вещи. Расселлу сейчас нужно перегруппироваться и постараться ответить. Если ему не удастся – тогда мы будем с уверенностью говорить, что в «Мерседесе» нашли новую звезду», – рассказал Бакстон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Уилл Бакстон
Про туманные перспективы Джорджа я согласен. Даже если он победит Кими, у Вольфа у же есть новая молодая звезда, на которую будут делать ставку. Рассел сейчас как Риккьярдо в сезоне с Максом, когда было понятно на кого команда собирается делать дальнейшую ставку. Но что бы не случилось с Джорджем, Максу нет места в Мерседесе. Кими проект Вольфа и он не захочет превращать его в вторикеллу. А устраивать зарубу между гонщиками в стиле Мэнселл/Пике, ни кто не позволит. Вольфу интереснее создать нового чемпиона из Кими, чем добыть новый титул для Макса.
Согласен.
Андреа Кими - только со стартами надо своими разобраться (и он это сам признаёт!).
Если Кими чемпион по итогам, логично взять к нему послушного вторика и делать многократную легенду Италии. Внутрикомандные пилотские зарубы Вольф проходил (причём удачно), почему бы теперь не сменить подход к формированию пилотского состава.
Ставлю на то, что следующие 2-3 гонки Антонелли не финиширует 1м и расклад может поменяться не в его сторону. А многие уже чемпиона из него сделали, еще даже не середина сезона)
Он может не финишировать первым, а просто быть в топ-3 и расклад всё ещё будет на его стороне. Разумеется, Антонелли не выиграет каждую оставшуюся гонку в сезоне, но это не обязательно означает, что он не сможет выиграть сезон. И да, сезон длинный. Посмотрим уже по осени. Сейчас по факту Антонелли показывает достаточно зрелую езду, как будто ему не 19, а 23 (с новичковыми ошибками, ну так обычно в 21-23 и приходят новички Ф1)
он скорее расстанется с Расселом, чем с Кими
похоже у тотошки появился свой ферстапен, зачем ему извне))
