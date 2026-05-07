Уилл Бакстон: «Вольфф вряд ли решится расстаться с Антонелли ради Ферстаппена. Особенно если Кими уже будет чемпионом»

Расселлу не гарантировано будущее в «Мерседесе» – считает Бакстон.

Комментатор «Индикар» Уилл Бакстон поделился мнением о карьерных перспективах Джорджа Расселла .

Так, Бакстона спросили, может ли поражение в борьбе с Антонелли за титул привести к тому, что Расселл потеряет место в «Мерседесе»:

«Ну, смотрите, если Макс Ферстаппен окажется на рынке и Тото Вольфф вновь заинтересуется его кандидатурой, он все равно вряд ли ради него решит расстаться с Кими Антонелли. Особенно если Кими при этом уже будет чемпионом «Ф-1».

Джордж Расселл – феноменальный гонщик. Но если Кими буквально за год удастся догнать его по скорости и в итоге превзойти, то будет ясно, что потолок возможностей выше именно у Кими.

Как бы то ни было, сейчас слишком рано обсуждать подобные вещи. Расселлу сейчас нужно перегруппироваться и постараться ответить. Если ему не удастся – тогда мы будем с уверенностью говорить, что в «Мерседесе » нашли новую звезду», – рассказал Бакстон.

