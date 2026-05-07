Ландо Норрис о первом выступлении на «Нордшляйфе»: «Самый классный опыт за весь последний год»

Норрису понравились заезды на «Нордшляйфе».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от заездов на «Нордшляйфе», которые британец провел в рамках тестов команды шин «Пирелли» для «Формулы-1».

Тесты за рулем болида «Ф-1», в рамках которых «Пирелли» при сотрудничестве с командами занимается доработкой составов шин для участников чемпионата, проходили на «базовой» версии «Нюрбургринга », на которой ранее проводился Гран-при Германии в «Ф-1».

Однако помимо тестов с «Пирелли » Норрис получил возможность проехать несколько кругов за рулем спорткара «Макларена » уже под «Нордшляйфе» – так называемой «Северной петле Нюрбургринга», на которой проводятся гонки на выносливость.

«Честно говоря, это был самый классный опыт за весь год. Очень весело и интересно. В том числе потому, что по этой трассе я много гонял в симуляторах – в «Гран Туризмо» и «айРейсинг». Это одна из тех трасс, по которых хочет погонять каждый, будь ты профессиональный гонщик или просто любитель.

Это действительно здорово, потому что трасса уникальна. По ощущениям, ты можешь получить огромное удовольствие вне зависимости от того, на какой машине проедешь по этому треку. За рулем спорткара «Макларена» это было довольно страшно, но при этом интересно. Классный опыт.

За все годы, что я выступаю в «Ф-1», я много раз приезжал на «Нюрбургринг». Но только сейчас появилась возможность проехать по «Нордшляйфе», – рассказал Норрис.

