  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о первом выступлении на «Нордшляйфе»: «Самый классный опыт за весь последний год»
0

Ландо Норрис о первом выступлении на «Нордшляйфе»: «Самый классный опыт за весь последний год»

Норрису понравились заезды на «Нордшляйфе».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от заездов на «Нордшляйфе», которые британец провел в рамках тестов команды шин «Пирелли» для «Формулы-1».

Тесты за рулем болида «Ф-1», в рамках которых «Пирелли» при сотрудничестве с командами занимается доработкой составов шин для участников чемпионата, проходили на «базовой» версии «Нюрбургринга», на которой ранее проводился Гран-при Германии в «Ф-1».

Однако помимо тестов с «Пирелли» Норрис получил возможность проехать несколько кругов за рулем спорткара «Макларена» уже под «Нордшляйфе» – так называемой «Северной петле Нюрбургринга», на которой проводятся гонки на выносливость.

«Честно говоря, это был самый классный опыт за весь год. Очень весело и интересно. В том числе потому, что по этой трассе я много гонял в симуляторах – в «Гран Туризмо» и «айРейсинг». Это одна из тех трасс, по которых хочет погонять каждый, будь ты профессиональный гонщик или просто любитель.

Это действительно здорово, потому что трасса уникальна. По ощущениям, ты можешь получить огромное удовольствие вне зависимости от того, на какой машине проедешь по этому треку. За рулем спорткара «Макларена» это было довольно страшно, но при этом интересно. Классный опыт.

За все годы, что я выступаю в «Ф-1», я много раз приезжал на «Нюрбургринг». Но только сейчас появилась возможность проехать по «Нордшляйфе», – рассказал Норрис.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Нюрбургринг
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Пирелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Оскар Пиастри: «В Майами оказались в числе тех, кому не удалось все сделать правильно в работе с болидом»
вчера, 19:41
Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»
вчера, 18:59
Карлос Сайнс: «Чтобы перевернуть ситуацию, «Уильямсу» потребуется несколько месяцев»
вчера, 17:38
Гюнтер Штайнер: «Ньюи не стоило становиться руководителем «Астон Мартин»
вчера, 16:49
Джеймс Воулз: «Болид 2026 года – самая сложная машина «Уильямса»
вчера, 16:04
MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Франции из-за травмы и пропустит еще минимум один этап
вчера, 15:56
Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих получил должность в сфере безопасности автоспорта
вчера, 15:24
Гюнтер Штайнер: «Никто не ожидал, что «Астон Мартин» окажется настолько неподготовленным. У команды нет оправданий»
вчера, 14:38
Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»
вчера, 14:30
MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й
вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем