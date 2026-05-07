Карун Чандок об аварии Аджара в Майами: «Надеюсь, все это не станет для Изака началом падения»

Чандок надеется на прогресс Аджара.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок выразил опасения в связи с ситуацией, в которой оказался Изак Аджар .

Француз на старте сезона почти не уступал в скорости Максу Ферстаппену , однако после обновления болида «Ред Булл » разница между гонщиками австрийской команды увеличилась, а в Майами Аджар допустил ошибку и сошел с дистанции после аварии.

«Перед Гран-при Японии Аджар и Ферстаппен шли бок о бок. И потом [после результата Гран-при Японии] мы подумали, что «Сузука» – это просто трасса Макса. Но что начало происходить потом?

По ощущениям, как только «Ред Булл» удалось улучшить болид, его скорость повысилась и стала позволять бороться за самые высокие места, за поулы и так далее – мы снова вернулись к разнице в 0,8-0,9 секунды на круге [между Ферстаппеном и его напарником].

И я действительно сочувствую Аджару. Его авария – явно не то, как ему хотелось бы, чтобы развивалась ситуация. Ему нужно проводить на трассе как можно больше времени, просто чтобы вернуть уверенность в управлении болидом.

Надеюсь, все это не станет для Аджара началом падения – как мы уже видели на примере 5-6 предыдущих напарников Ферстаппена. Но тот самый отрыв в 0,8 секунды действительно вернулся», – рассказал Чандок.

