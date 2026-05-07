Уилл Бакстон: «Расселл обязан ответить в Канаде. Если Антонелли снова выиграет, то добьет конкурента»

Бакстон считает Гран-при Канады решающим для Расселла.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон полагает, что Гран-при Канады может стать решающим для Джорджа Расселла. И если там британец не сможет победить своего напарника Андреа Кими Антонелли, то вопрос о титуле и итоге соперничества в «Мерседесе» может быть предрешен.

«Джорджу Расселлу нужно повышать уровень своих выступлений. Он просто обязан ответить на этапе в Канаде. Если на Гран-при Канады снова выиграет Кими Антонелли, то тем самым добьет конкурента. После такого Расселлу будет уже очень непросто оправиться.

Но именно в данном случае мы и узнаем, если ли у Джорджа все необходимое, чтобы бороться за титул. Посмотрим, сможет ли он ответить, отыграться. Поскольку если нет – мы получим ответ на свой вопрос», – рассказал Бакстон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Рассел сейчас конечно под очень большим давлением, в его мастерстве и скорости сомнений нет, но теперь он должен перебороть себя, что то поменять в себе, в плане психологии
согласен что есть мастерство, но его плохая психология всё портит, это не меняется так просто и он вряд-ли поменяет, амбиции затмевают разум
к тому же кими очень замечательно смотрится)
Ну Норрис сумел переломить ситуацию, хотя там больше всего поплыл Пиастри, так что если Кими поплывет вдруг, то Рассел не хуже Норриса и может вернуться
