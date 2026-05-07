Уилл Бакстон: «Расселл обязан ответить в Канаде. Если Антонелли снова выиграет, то добьет конкурента»

Бакстон считает Гран-при Канады решающим для Расселла.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон полагает, что Гран-при Канады может стать решающим для Джорджа Расселла . И если там британец не сможет победить своего напарника Андреа Кими Антонелли , то вопрос о титуле и итоге соперничества в «Мерседесе» может быть предрешен.

«Джорджу Расселлу нужно повышать уровень своих выступлений. Он просто обязан ответить на этапе в Канаде. Если на Гран-при Канады снова выиграет Кими Антонелли, то тем самым добьет конкурента. После такого Расселлу будет уже очень непросто оправиться.

Но именно в данном случае мы и узнаем, если ли у Джорджа все необходимое, чтобы бороться за титул. Посмотрим, сможет ли он ответить, отыграться. Поскольку если нет – мы получим ответ на свой вопрос», – рассказал Бакстон.

