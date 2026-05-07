  Лишь четырежды в истории «Ф-1» победитель 3 из 4 Гран-при на старте сезона в итоге не становился чемпионом
Лишь четырежды в истории «Ф-1» победитель 3 из 4 Гран-при на старте сезона в итоге не становился чемпионом

Статистика почти гарантирует Антонелли титул чемпиона 2026 года.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, выиграв три из четырех Гран-при на старте сезона, статистически почти гарантировал себе чемпионский титул 2026 года.

Лишь четырежды в истории «Формулы-1» пилот, победивший в трех из четырех стартовых гонках, в итоге не становился чемпионом в обозначенный сезон.

В сезонах 1988-89 подобными сезонами «обменялись» Айртон Сенна и Ален Прост. В 1988 году Прост выиграл три из четырех гонок в начале сезона, однако чемпионом в итоге стал Сенна. В 1989 году все сложилось наоборот – уже Сенна одержал три победы в четырех гонках на старте, а чемпионат выиграл Прост.

Также подобное случилось в 1973 году – 3 из 4 побед на старте сезона не помогли Эмерсону Фиттипальди, а чемпионом того года стал Джеки Стюарт.

Последний случай произошел в 2021 году – Льюис Хэмилтон в 4-х гонках на старте одержал 3 победы против 1-й у Макса Ферстаппена, однако титул в финале сезона достался пилоту «Ред Булл».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
По ссылке на исходную статью - 21 случай из 25,. То есть 4 случая, а не 3 - Ещё забыли Хэмилтона в 2021.
Полез по ссылке как раз за процентами.
Короче, переписывайте новость.

Ну а 84% - не супер надёжный процент. У Антонелли есть много шансов повторить.
Ответ Alexander Nikolaev
Тут стоит учесть, что 3 из 4 случаев таких чемпионств пришлись на эпоху не самых надежных болидов, даже у лидеров. Плюс два случая это Сенна - Прост. Топ 5 пилотов за всю историю Ф1. Соперники Кими, потенциальные (Норрис, Рассел) не входят туда, за исключением Макса который все таки призрачные но имеет шансы еще. Льюис будь лет на 5-7 помоложе был бы тоже потенциальным соперником, но не сейчас при всем уважении. Получаем только 2021 год и снова Макс.
Ответ Станислав Тельных
в 21м году у Макса все ж была тачка, способная бороться за чемпионство.. чего сейчас нет и в помине.. да и вспоминая те первые 4 гонки, счет мог быть и 3:1 в пользу Макса, там все на тоненького решалось
Статистика она такая, её можно по всякому вертеть. Например, во времена Сенны и Проста было меньше Гран-при и гандикап в три победы было тяжелее отыграть на дистанции, тем более, что машины тогда не отличались надёжностью. Сейчас же ещё до середины сезона пилить да пилить. Макларен два Гран-при не ехал, а сейчас попёр и наступает на пятки Мерседесу. А если они продолжат в том же духе клепать обновления, то запросто могут запилить самовоз покруче мерсов. Да и отрыв Джорджа от Кими не такой критичный, чтобы его было не догнать. Оскара в прошлом сезоне и Ландо и Макс опередили, хотя у его отрывы были о-го-го, да и гонок до конца сезона гораздо меньше.
Я думаю Алонсо ещё поборется в этом году.
Ответ Антон Якимцев
С Кадиллаком однозначно поборется.
Да не будет кучерявый школьник чемпионом!!
