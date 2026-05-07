Лишь четырежды в истории «Ф-1» победитель 3 из 4 Гран-при на старте сезона в итоге не становился чемпионом

Статистика почти гарантирует Антонелли титул чемпиона 2026 года.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , выиграв три из четырех Гран-при на старте сезона, статистически почти гарантировал себе чемпионский титул 2026 года.

Лишь четырежды в истории «Формулы-1» пилот, победивший в трех из четырех стартовых гонках, в итоге не становился чемпионом в обозначенный сезон.

В сезонах 1988-89 подобными сезонами «обменялись» Айртон Сенна и Ален Прост . В 1988 году Прост выиграл три из четырех гонок в начале сезона, однако чемпионом в итоге стал Сенна. В 1989 году все сложилось наоборот – уже Сенна одержал три победы в четырех гонках на старте, а чемпионат выиграл Прост.

Также подобное случилось в 1973 году – 3 из 4 побед на старте сезона не помогли Эмерсону Фиттипальди , а чемпионом того года стал Джеки Стюарт.

Последний случай произошел в 2021 году – Льюис Хэмилтон в 4-х гонках на старте одержал 3 победы против 1-й у Макса Ферстаппена, однако титул в финале сезона достался пилоту «Ред Булл».

