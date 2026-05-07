Андреа Кими Антонелли: «Нам с командой нужно уделить наиболее пристальное внимание проблеме стартов»

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что в работе с командой должен главным образом сосредоточиться на улучшении стартов.

На старте шести заездов в этом сезоне – четырех гонок и двух спринтов, – Антонелли каждый раз терял позиции. Что не помешало ему выиграть три гонки.

«Ну, справедливости ради, в гонке все прошло не так уж плохо. Я потерял две позиции [на старте гонки], а в спринте потерял сразу шесть. Так что да, в гонке все сложилось немного лучше.

Однако подобная проблема на старте неприемлема. Особенно в такой уик-энд, как в Майами , где отрывы между командами были минимальными – в такой ситуации плохой старт может кардинально изменить результат вашей гонки.

Так что это именно та область, на которую нам с командой нужно обратить наиболее пристальное внимание. Потому что на старте того же спринта мы правильно выполнили все процедуры, однако желаемого уровня сцепления колес с трассой получить не смогли.

При этом в основном прибавлять нужно мне самому. Я по-прежнему недостаточно уверенно работаю со сцеплением. И тут мне нужно прибавлять. При этом на старте гонки я сработал лучше, чем на старте спринта. И после случившегося я быстро отпустил это и сосредоточился на гонке», – рассказал Антонелли.

