  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»

Дорнбос похвалил Ферстаппена за красивый разворот в Майами.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос высоко оценил разворот пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на старте Гран-при Майами.

«Я бы как минимум срезал два поворота, потерял бы переднее антикрыло и, возможно, даже коробку передач.

Про любого другого человека, любого другого гонщика на решетке я бы сказал, что это скорее удача, а не талант. Но в его случае можно посмотреть онборд, а также услышать, как он поднимает ногу с педали газа – это просто чистое мастерство.

Чистое мастерство. Его отец [Йос Ферстаппен] сказал бы: «Приходи гоняться со мной в следующий уик-энд на раллийной машине – это было чистое гоночное мастерство». Поразительно. И он сохранил скорость.

Вот это да – ему удалось прорваться с таких далеких позиций. Настрой немного поменялся, и он сразу же сосредоточился на том, чтобы как можно скорее прорваться вперед», – заявил нидерландец.

Макс Ферстаппен о развороте на старте: «Если не сложится в «Ф-1», всегда могу пойти в ралли»

Лоран Мекьес: «Ферстаппен напомнил, какой он невероятный пилот, когда получает возможность атаковать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Maximaal.nl
при развороте он поднял ногу с педали газа! Восхитительно!
Он сохранил скорость! (неизвестно о чем речь, только)
И он прорвался! (а кто нет? В чемпионате сейчас влияние грязного воздуха нулевое, и обогнать при значительном преимуществе в скорости довольно легко)

Ферстаппен отличный пилот. Но к чему эти дешевые восхищения?
К тому что большинство, если не все, в отбойнике оказались бы
ну конечно, ведь никто кроме Ферстаппена не знает, что при заносе не надо выжимать газ на 100%.
Над спинами фета все ржали, а тут даже находят повод похвалить за слитый старт, а ещё никто не умеет так дайв бомбить, зачем бороться чисто, кинул дайв бомб, и поехал дальше, если болид не поломал, судьи тоже в восхищении и не дают штрафов за них. Вообще чел задрал, чудом не было краша на старте спринта, когда Максик рулил и даже не смотрел куда рулит, и чудом все обьехали его на старте в гонке, а потом как обычно поехал максимально грязно, не mad max , а mud max.
Комментарий скрыт
У него не красное шапито любимое, а один загорелый и вечно превозмагающий гонщик, который попал в это красное шапито. Остальных Лукапоп хейтит
А момент то какой для разворота выбрал! Simply lovely блин
окей, но это мастерство было показано после СВОЕЙ же ошибки, которая и заруинила ему потенциально гонку на подиуме
Одно другому не противоречит . Ошибаются все , но вот так с минимальными потерями выйти из такой ситуации могут единицы
У единиц траектория полета пустой оказывается, еще и на старте гонки. Макс красавчик и все дела, но не нужно совсем уж в бред уходить
Я думал настоящее мастерство это не дупускать подобных процедур в первом повороте,а оно вот значит какое мастерство
Чистое мастерство это завалить старт, вилять задом на старте, потом потерять машину, остальные болиды чудом тебя объехали, и даже после этого сектанты продолжают тебя восхвалять выдавая фейл за победу)
Сектанты Макса это пожалуй самые упоротые личности во всем спорте)
Очень спорно. Адепты ордена «Леклера непогрешимого» легко дадут им фору))
Ну они вроде бы не спорят с тем, что Леклер виноват в том, что задел стену и запорол себе 4-е место в гонке.
Леклер тоже самое сделал
Леклер задел отбойник и повредил болид
Леклер это делал на другом участке , более узкое место
