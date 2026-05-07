Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»

Дорнбос похвалил Ферстаппена за красивый разворот в Майами.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос высоко оценил разворот пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на старте Гран-при Майами .

«Я бы как минимум срезал два поворота, потерял бы переднее антикрыло и, возможно, даже коробку передач.

Про любого другого человека, любого другого гонщика на решетке я бы сказал, что это скорее удача, а не талант. Но в его случае можно посмотреть онборд, а также услышать, как он поднимает ногу с педали газа – это просто чистое мастерство.

Чистое мастерство. Его отец [Йос Ферстаппен ] сказал бы: «Приходи гоняться со мной в следующий уик-энд на раллийной машине – это было чистое гоночное мастерство». Поразительно. И он сохранил скорость.

Вот это да – ему удалось прорваться с таких далеких позиций. Настрой немного поменялся, и он сразу же сосредоточился на том, чтобы как можно скорее прорваться вперед», – заявил нидерландец.

