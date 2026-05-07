Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»
Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос высоко оценил разворот пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на старте Гран-при Майами.
«Я бы как минимум срезал два поворота, потерял бы переднее антикрыло и, возможно, даже коробку передач.
Про любого другого человека, любого другого гонщика на решетке я бы сказал, что это скорее удача, а не талант. Но в его случае можно посмотреть онборд, а также услышать, как он поднимает ногу с педали газа – это просто чистое мастерство.
Чистое мастерство. Его отец [Йос Ферстаппен] сказал бы: «Приходи гоняться со мной в следующий уик-энд на раллийной машине – это было чистое гоночное мастерство». Поразительно. И он сохранил скорость.
Вот это да – ему удалось прорваться с таких далеких позиций. Настрой немного поменялся, и он сразу же сосредоточился на том, чтобы как можно скорее прорваться вперед», – заявил нидерландец.
Он сохранил скорость! (неизвестно о чем речь, только)
И он прорвался! (а кто нет? В чемпионате сейчас влияние грязного воздуха нулевое, и обогнать при значительном преимуществе в скорости довольно легко)
Ферстаппен отличный пилот. Но к чему эти дешевые восхищения?
Сектанты Макса это пожалуй самые упоротые личности во всем спорте)