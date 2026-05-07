Зак Браун: «Думал, что пойду работать на «Ф-1», пока не появилась возможность в «Макларене»

Браун сообщил, что мог работать в «Ф-1», а не в «Макларене».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что был близок к тому, чтобы принять предложение «Формулы-1» и «Либерти Медиа» и работать в структуре чемпионата в 2016 году.

«Такая возможность была. Чейза Кэри пригласили [как руководителя «Ф-1»] в 2016 году, и он работал превосходно. На самом деле Чейз был моим клиентом в DirecTV. Так что я знал его – правда, не очень хорошо, потому что в DirecTV он был большим боссом.

И я действительно думал, что пойду работать туда. А затем появилась возможность в «Макларене». Та роль, которую предлагал Рон [Деннис , руководитель «Макларена » на тот момент], была не такой интересной, как работа в «Формуле-1».

Но затем все разошлись, Рон покинул компанию. И мне предложили роль, которая была интереснее, чем в «Формуле-1».

То, что предлагала «Формула-1 », было невероятным шансом, но «Макларен» привлек тем, что я люблю гоняться. Когда гасли огни, Берни [Экклстоун] отправлялся домой. А я хотел гоняться, когда гаснут гонки», – объяснил Зак.

