  Джордж Расселл: «Этап в Майами можно считать моей первой неудачей в нынешнем сезоне»
Джордж Расселл: «Этап в Майами можно считать моей первой неудачей в нынешнем сезоне»

Расселл считает неудачу в Майами разовым событием.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что расценивает неудачное выступление на Гран-при Майами как единичный случай и не согласен с тем, что его выступления ухудшаются с начала сезона.

Расселл начинал сезон-2026 в статусе главного фаворита в борьбе за чемпионский титул, однако после победы на Гран-при Австралии в трех следующих гонках он неизменно уступал своему напарнику Андреа Кими Антонелли.

«Да, такой результат несколько разочаровывает. Однако на дистанции сезона такие вещи – это обычное дело. Так что я держусь с высоко поднятой головой.

В Австралии я был быстрейшим – я выиграл поул, а потом победил в гонке. На этапе в Китае у меня был отличный темп, я выиграл спринт, но затем в основной квалификации у меня возникла проблема. Даже в Японии у нас были шансы победить – если бы не появление на трассе машины безопасности. Так что если бы пара небольших деталей сложились в мою пользу, результаты могли быть совсем другими.

Поэтому Гран-при Майами я расцениваю как единичный случай. И да, именно этап в Майами можно считать моей первой неудачей в нынешнем сезоне», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Если бы не Кими, то вообще уверенно лидировал бы сейчас
А если бы они гонялись в другой вселенной, он был бы уже двукратным (это он сам пару лет назад говорил)
Начинает попахивать Пересом🤔
