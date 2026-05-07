Найджел Мэнселл об «Астон Мартин»: «Весь гоночный мир в шоке. Все думали, что команда будет среди лидеров»

Мэнселл шокирован масштабом проблем «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл прокомментировал катастрофический старт сезона-2026 в исполнении «Астон Мартин».

Команда не финишировала выше 15-й позиции и замыкает турнирную таблицу в зачете конструкторов.

«Полагаю, весь мир в шоке. Весь гоночный мир в шоке.

Скажем честно, все, в том числе и я, думали, что «Астон Мартин» будет среди лидеров в этом году. И такие буквально катастрофические вызовы, вибрации, которые испытывают пилоты, риск повреждения нервов – это что-то неслыханное.

Это тревожно, правда. Очень надеюсь, что получится быстро решить некоторые проблемы, но, насколько я понимаю, быстро не получится – впереди долгий путь», – отметил британец.

Мэнселл поделился мнением и о позднем начале работы «Хонды» над новыми силовыми установками:

«Дело еще и в наивности. Для любого моториста наивно считать, что можно стартовать позже остальных на год или вроде того и думать, что все равно получится соперничать. Насколько я слышал, многих инженеров перенаправили на другие проекты, и собралась совершенно новая команда.

Если продолжать трудиться и сохранять терпение, в итоге все получится. А пока что я как большой фанат гонок очень расстроен и разочарован. Обидно за болельщиков, которые наблюдают за всеми этими проблемами».

