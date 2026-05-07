Марк Уэббер: «То, чего удалось добиться Пиастри за столь короткий период – это невероятно»

Уэббера радуют успехи Пиастри в начале карьеры.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал о том, что рад за Оскара Пиастри в связи с тем, что австралиец уже в первые годы карьеры получил шанс побороться за чемпионский титул.

«Я свой шанс на чемпионат упустил на заметно более позднем этапе карьеры, в то время как у него [Пиастри] шанс появился довольно рано. И то, чего удалось добиться Оскару за столь короткий период времени – это невероятно. И мы, разумеется, очень им гордимся.

При этом, когда вы нацеливаетесь на самые высокие достижения, и в итоге вам совсем чуть-чуть не хватает до победы, вам нужно быстро усвоить этот урок и постараться отыграться. Нужно быстро подняться на ноги и пробовать снова. Что Оскар и делает.

Понятно и то, что начинать сезон с двух пропущенных гонок было для Оскара не слишком здорово. Но затем уже на этапе на «Сузуке» Пиастри продемонстрировал феноменальное выступление. И я в полной мере верю в команду «Макларен » – в то, что они улучшат свою машину и вернутся в борьбу за победу в чемпионате, и результаты Пиастри тоже заметно улучшатся», – рассказал Уэббер.

