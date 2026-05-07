Марк Уэббер: «То, чего удалось добиться Пиастри за столь короткий период – это невероятно»

Уэббера радуют успехи Пиастри в начале карьеры.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал о том, что рад за Оскара Пиастри в связи с тем, что австралиец уже в первые годы карьеры получил шанс побороться за чемпионский титул.

«Я свой шанс на чемпионат упустил на заметно более позднем этапе карьеры, в то время как у него [Пиастри] шанс появился довольно рано. И то, чего удалось добиться Оскару за столь короткий период времени – это невероятно. И мы, разумеется, очень им гордимся.

При этом, когда вы нацеливаетесь на самые высокие достижения, и в итоге вам совсем чуть-чуть не хватает до победы, вам нужно быстро усвоить этот урок и постараться отыграться. Нужно быстро подняться на ноги и пробовать снова. Что Оскар и делает.

Понятно и то, что начинать сезон с двух пропущенных гонок было для Оскара не слишком здорово. Но затем уже на этапе на «Сузуке» Пиастри продемонстрировал феноменальное выступление. И я в полной мере верю в команду «Макларен» – в то, что они улучшат свою машину и вернутся в борьбу за победу в чемпионате, и результаты Пиастри тоже заметно улучшатся», – рассказал Уэббер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Это его 4ый сезон. О каком коротком периеоде речь? Да и чего феноменального он добился к сегодняшнему дню? Ну лучшей машине чемпионата стал 3им?
Ну он же не в Ред Булл, напарник тоже что то решает...
Я бы не стал идеализировать Пиастри как пилота, у него полно слабых мест, и Норрис очень хорошо это понял.
Макларен - не панацея, возможно повезет в других командах.
Ну так у него и напарник - не забитый вторик. При условном Стролле в напарниках и работе всего Макларен на Оскара он легко мог стать чемпионом за 3-4 гонки до финала.
