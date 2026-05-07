Питер Уиндзор: «Антонелли будет трудно отказать «Феррари» – скажем, через 2 года, после титула в «Мерседесе»

Уиндзор считает логичным гипотетический переход Антонелли в «Феррари».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор заявил, что пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли может оказаться в «Феррари » в будущем.

«Он итальянец, и если от «Феррари» в какой-то момент поступит большое предложение – скажем, через два года, после титула в «Мерседесе», ему будет трудно отказать, не так ли?

Итальянец, который переходит в «Феррари» и стремится снова стать чемпионом – это было бы довольно впечатляюще, правда?» – поделился мыслями Уиндзор на своем ютуб-канале.

