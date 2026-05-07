Питер Уиндзор: «Антонелли будет трудно отказать «Феррари» – скажем, через 2 года, после титула в «Мерседесе»
Уиндзор считает логичным гипотетический переход Антонелли в «Феррари».
Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может оказаться в «Феррари» в будущем.
«Он итальянец, и если от «Феррари» в какой-то момент поступит большое предложение – скажем, через два года, после титула в «Мерседесе», ему будет трудно отказать, не так ли?
Итальянец, который переходит в «Феррари» и стремится снова стать чемпионом – это было бы довольно впечатляюще, правда?» – поделился мыслями Уиндзор на своем ютуб-канале.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
Богатая фантазия какая, пусть сначала выиграет титул, а в фурах можно много лет сидеть без титулов. То шасси плохое, то Су, то и то плохое и другое, а если шасси и мотор норм, так в гонке обновлений сольют. Вчера вот почитал, что якобы большую часть денег на разработку фуры уже потратили, ну правильно одна Макарена чего стоит, и якобы остались недовольны, слишком мало отыграли в итоге, вот и с СУ что то они там делали, потом переделывали, все деньги потратили и остались вот с этой немощной Су.
Будет умным - откажет. Зачем идти в команду которая 20 лет уже ничего не выигрывает?
Вряд ли Антонелли откажет Феррари. А вообще, состав красных может кардинально поменяться через 2-4 года. Антонелли и Берман, ставлю на этот вариант.
