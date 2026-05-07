  Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен должен рассматривать возможность снизить финансовые вопросы, чтобы получить место в конкурентоспособной команде»
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен должен рассматривать возможность снизить финансовые вопросы, чтобы получить место в конкурентоспособной команде»

Монтойя высказался о будущем Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя уверен, что Макс Ферстаппен будет готов пойти на снижение зарплаты, чтобы оказаться в команде с машиной, за рулем которой сможем вновь бороться за победу в чемпионате – при условии, что не сможет получить этого в «Ред Булл».

«В «Макларене» в прошлом году общались с Ферстаппеном, но в итоге решили, что не могут позволить себе удовлетворить финансовые запросы Макса.

При этом год назад Макс мог требовать любые деньги. Теперь же он должен рассматривать возможность снизить свои запросы, чтобы получить место за рулем конкурентоспособной машины.

Макс просто хочет побеждать и сейчас ему приходится принять тот факт, что в данный момент у него нет такой возможности. Он впервые оказывается в подобном положении и ему непросто это принять. В «Формуле-1» у Макса огромное влияние и очень много болельщиков. И всем важно, чтобы Макс выигрывал. Так что я думаю, что в «Формуле-1» сделают все возможное, чтобы помочь ему оказаться в подходящих условиях», – рассказал Монтойя.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Интересно, что сделал Макс ему?)))
Хуан Пабло почти каждый день выбрасывает что-то в сторону Макса)
Монтойя знает о чем говорит. Он полностью отказался от зарплаты в Ф1 ради "Мака’.
