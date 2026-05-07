Гюнтер Штайнер о борьбе пяти пилотов за титул: «Ферстаппен – не претендент, Антонелли стал фаворитом»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер не согласен, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена есть шансы на чемпионство в 2026 году.
«Нет, он не претендент на титул, нет. Ни за что. Я даже не хочу объяснять. Такого просто не будет в этом году. Нет», – заявил экс-руководитель «Хааса».
Итальянец согласился, что гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли – новый фаворит сезона:
«Шесть недель назад у меня было другое мнение. Я могу поменять мнение, когда вижу факты. Не обязательно упрямиться. После последних гонок – особенно в Майами – считаю, что он стал фаворитом.
«Мерседес» выиграет Кубок конструкторов, тут не нужно ничего объяснять».
Штайнер также допустил битву пяти пилотов за титул:
«Два «Мерседеса», два «Макларена» и Шарль [Леклер]. Шарль – с натяжкой, но два «Макларена» и два «Мерседеса» – точно.
Я уже назвал своего фаворита, однако разные варианты возможны. Но не с Максом».
И ещё через шесть недель опять будет другое, приведёт в соответствие с положением пилотов в зачёте. Но аналитика же немного про другое обычно.