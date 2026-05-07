3

Гюнтер Штайнер о борьбе пяти пилотов за титул: «Ферстаппен – не претендент, Антонелли стал фаворитом»

Штайнер исключил Ферстаппена из числа претендентов на титул.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер не согласен, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена есть шансы на чемпионство в 2026 году.

«Нет, он не претендент на титул, нет. Ни за что. Я даже не хочу объяснять. Такого просто не будет в этом году. Нет», – заявил экс-руководитель «Хааса».

Итальянец согласился, что гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли – новый фаворит сезона:

«Шесть недель назад у меня было другое мнение. Я могу поменять мнение, когда вижу факты. Не обязательно упрямиться. После последних гонок – особенно в Майами – считаю, что он стал фаворитом.

«Мерседес» выиграет Кубок конструкторов, тут не нужно ничего объяснять».

Штайнер также допустил битву пяти пилотов за титул:

«Два «Мерседеса», два «Макларена» и Шарль [Леклер]. Шарль – с натяжкой, но два «Макларена» и два «Мерседеса» – точно.

Я уже назвал своего фаворита, однако разные варианты возможны. Но не с Максом».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
Ладно - скрытый фаворит! Оно и к лучшему - подкрадётся к победе без лишнего давления)
>Шесть недель назад у меня было другое мнение

И ещё через шесть недель опять будет другое, приведёт в соответствие с положением пилотов в зачёте. Но аналитика же немного про другое обычно.
Согласен. В этом сезоне не только Ред Булл привозит обновления. Но я бы не стал списывать Макса. Да, он пока отстаёт, но быки прогрессируют не хуже маков. Да и Феррари могут удивить.
