Гюнтер Штайнер о борьбе пяти пилотов за титул: «Ферстаппен – не претендент, Антонелли стал фаворитом»

Штайнер исключил Ферстаппена из числа претендентов на титул.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер не согласен, что у пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена есть шансы на чемпионство в 2026 году.

«Нет, он не претендент на титул, нет. Ни за что. Я даже не хочу объяснять. Такого просто не будет в этом году. Нет», – заявил экс-руководитель «Хааса ».

Итальянец согласился, что гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли – новый фаворит сезона:

«Шесть недель назад у меня было другое мнение. Я могу поменять мнение, когда вижу факты. Не обязательно упрямиться. После последних гонок – особенно в Майами – считаю, что он стал фаворитом.

«Мерседес» выиграет Кубок конструкторов, тут не нужно ничего объяснять».

Штайнер также допустил битву пяти пилотов за титул:

«Два «Мерседеса», два «Макларена» и Шарль [Леклер]. Шарль – с натяжкой, но два «Макларена» и два «Мерседеса» – точно.

Я уже назвал своего фаворита, однако разные варианты возможны. Но не с Максом».

