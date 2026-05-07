Франко Колапинто о Гран-при Майами: «Мой лучший уик-энд с момента попадания в «Ф-1»

Колапинто доволен выступлением в Майами.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги Гран-при Майами , назвав свое выступление на этом этапе лучшим на данный момент за всю карьеру в «Формуле-1».

«Полагаю, это был мой лучший гоночный уик-энд с момента попадания в «Формулу-1». Я очень доволен тем, как провел этот этап, как его отработал. Думаю, мы выжали максимум из каждой сессии и в итоге заработали хорошие очки. Мы можем гордиться своим выступлением, и теперь нужно будет постараться еще сильнее выступить на Гран-при Канады.

Я благодарен команде за все подготовленные новинки – все обновления, новые антикрылья, доработанное шасси. Все это здорово помогло – в том числе помогло мне почувствовать себя увереннее за рулем болида и стать быстрее», – рассказал Колапинто.

