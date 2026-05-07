Дэвид Култхард: «Антонелли становится лидером «Мерседеса»

Култхард высказался о соперничестве Антонелли и Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что Андреа Кими Антонелли быстро завоевывает авторитет в «Мерседесе» и вполне может сместить Джорджа Расселла, став лидером команды.

«Антонелли быстро повзрослел. Может, он и проводит свой всего второй сезон в «Формуле-1», но при этом [в последней гонке] ему удалось успешно справиться не только с давлением со стороны Ландо Норриса, но и преодолеть технические трудности с нестабильным переключением коробки на пониженную передачу.

Он действительно повзрослел и в полной мере заслуженно сейчас лидирует в чемпионате. При этом ожидания таковы – и это определенно поставит Джорджа Расселл в дискомфортные условия, – что именно Антонелли становится лидером команды, о чем в первую очередь говорят результаты.

У Джорджа есть большой опыт, он обладает необходимыми качествами и умениями, чтобы вернуть себе статус лидера «Мерседеса». Ведь оба они победить не смогут. Кто-то будет первым, а кто-то максимум вторым.

И пока они разбираются в том, что происходит в «Мерседесе», посмотрите на форму «Макларена». Посмотрите на прогресс «Феррари» и «Ред Булл». В такой ситуации непросто победить, даже располагая лучшей машиной. В истории «Ф-1» было множество примеров, когда людям не удавалось реализовать свое преимущество», – рассказал Култхард.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: подкаст Up To Speed
