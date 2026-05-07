Алонсо опередил Стролла в 40 квалификациях подряд – это лучший результат в истории «Ф-1»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо установил историческое достижение. На данный момент он опередил своего напарника по команде Ланса Стролла в 40 квалификациях подряд. Что является лучшим результатом в истории «Формулы-1».
Последний раз Стролл опередил Алонсо в квалификации в июле 2024 года – на Гран-при Великобритании.
Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Я так понимаю в июле 24 года, Алонсо не выехал на квалификацию вовсе
Иногда складывается впечатление что стролл там просто для галочки
