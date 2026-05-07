Алонсо опередил Стролла в 40 квалификациях подряд – это лучший результат в истории «Ф-1»

Алонсо обошел Стролла в 40 квалификациях подряд.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо установил историческое достижение. На данный момент он опередил своего напарника по команде Ланса Стролла в 40 квалификациях подряд. Что является лучшим результатом в истории «Формулы-1».

Последний раз Стролл опередил Алонсо в квалификации в июле 2024 года – на Гран-при Великобритании.

