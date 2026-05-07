Марк Уэббер: «Смотреть «Формулу Е» и правда интересно»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился мнением о чемпионате «Формулы Е», отметив, что считает его весьма интересным, а также выделив высокий уровень конкуренции и гонщиков, там выступающих.

«Я видел «Формулу Е» с самого начала, с момента ее зарождения. Соревнования проводятся уже больше десяти лет, это много. И болиды всех поколений при проведении на самых разных трассах показывали себя очень хорошо. И в «Формуле Е» выступает несколько гонщиков очень, очень серьезного уровня. Некоторых пилотов «Формулы Е» можно отнести к числу лучших в мире.

При этом уровень конкуренции в чемпионате чрезвычайно высок – это сложный чемпионат, и отрывы между командами совсем невелики. Так что да, смотреть «Формулу Е» интересно. И у организаторов большие планы на будущее. Ведь чем быстрее болиды – тем лучше для гонщиков. И я слышал много хорошего о болидах четвертого поколения», – рассказал Уэббер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
