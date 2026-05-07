Ральф Шумахер: «Макларен» возродился после катастрофического старта сезона. Но не уверен, что в Канаде команда будет так же сильна»

Ральф Шумахер высказался о возрождении «Макларена» и ожиданиях от Канады.

Эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер отметил прогресс «Макларена » на Гран-при Майами – Ландо Норрис был близок к победе, но в итоге занял второе место.

«Если бы он ехал впереди, Кими Антонелли тоже его не обогнал бы. Думаю, они были примерно на одном уровне. Стелла был недоволен, как обычно. Можно было добиться большего.

Должен сказать, «Макларен» возродился после катастрофического старта сезона. Норрис даже на трудной и скользкой трассе переигрывал Пиастри весь уик-энд.

«Макларену» подходит трасса. Не вполне уверен, что «Макларен» будет так же силен в следующей гонке [в Канаде]. «Макларен» отлично вписался в Майами из-за уровня прижимной силы – трек очень скользкий, и нужно максимальное сцепление. А у «Мерседеса» весь уик-энд были сложности», – порассуждал Ральф.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»