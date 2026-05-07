  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Макларен» возродился после катастрофического старта сезона. Но не уверен, что в Канаде команда будет так же сильна»
1

Ральф Шумахер: «Макларен» возродился после катастрофического старта сезона. Но не уверен, что в Канаде команда будет так же сильна»

Ральф Шумахер высказался о возрождении «Макларена» и ожиданиях от Канады.

Эксперт немецкого Sky и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер отметил прогресс «Макларена» на Гран-при МайамиЛандо Норрис был близок к победе, но в итоге занял второе место.

«Если бы он ехал впереди, Кими Антонелли тоже его не обогнал бы. Думаю, они были примерно на одном уровне. Стелла был недоволен, как обычно. Можно было добиться большего.

Должен сказать, «Макларен» возродился после катастрофического старта сезона. Норрис даже на трудной и скользкой трассе переигрывал Пиастри весь уик-энд.

«Макларену» подходит трасса. Не вполне уверен, что «Макларен» будет так же силен в следующей гонке [в Канаде]. «Макларен» отлично вписался в Майами из-за уровня прижимной силы – трек очень скользкий, и нужно максимальное сцепление. А у «Мерседеса» весь уик-энд были сложности», – порассуждал Ральф.

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoМерседес
logoРальф Шумахер
logoМакларен
logoАндреа Стелла
Гран-при Майами
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Гран-при Канады
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, канадская трасса явно больше подходит мерседесу.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Оскар Пиастри: «В Майами оказались в числе тех, кому не удалось все сделать правильно в работе с болидом»
вчера, 19:41
Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»
вчера, 18:59
Карлос Сайнс: «Чтобы перевернуть ситуацию, «Уильямсу» потребуется несколько месяцев»
вчера, 17:38
Гюнтер Штайнер: «Ньюи не стоило становиться руководителем «Астон Мартин»
вчера, 16:49
Джеймс Воулз: «Болид 2026 года – самая сложная машина «Уильямса»
вчера, 16:04
MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Франции из-за травмы и пропустит еще минимум один этап
вчера, 15:56
Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих получил должность в сфере безопасности автоспорта
вчера, 15:24
Гюнтер Штайнер: «Никто не ожидал, что «Астон Мартин» окажется настолько неподготовленным. У команды нет оправданий»
вчера, 14:38
Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»
вчера, 14:30
MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й
вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем