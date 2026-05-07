Питер Уиндзор: «Поражен тем, как Расселл смирился с проигрышем Антонелли. Оправдания Джорджа? Условия одинаковы для всех»

Уиндзор не согласен с объяснениями Расселла после поражения.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор проанализировал победу пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами и неуверенное выступление его напарника Джорджа Расселла .

«Кими Антонелли выиграл третий Гран-при подряд, завоевал три поула подряд. Просто нет слов – чудесно.

Не знаю, что драматичнее: то, как он побеждает, его уверенность в себе, работа над прохождением средне- и высокоскоростных поворотов или же то, как он подает пример Джорджу Расселлу, если говорить откровенно.

То, что Джордж в одинаковой машине так проигрывает Кими Антонелли – нечто удивительное. Я абсолютно поражен тем, как Джордж смирился с этим. А его оправдания в Майами – мол, это трасса с низким уровнем сцепления, шины перегреваются, трек ему не подходит… Что ж, условия одинаковы для всех. Трасса такая, какая есть, и ты должен на ней пилотировать.

Если Кими лучше удается менять направление в поворотах, почему Джордж не может сделать выводы? Если за спиной у Джорджа Расселла все эти победы в гонках, это не значит, что он не может поучиться у такого гонщика, как Кими.

Кими с самого начала лучше проезжал медленные повороты, чем Джордж. Благодаря успеху и уверенности в себе Кими теперь очень хорош в средне- и высокоскоростных поворотах.

Джорджу будет нелегко перевернуть ситуацию. Конечно, это возможно. Талант у него есть, но нельзя просто сказать: «Ну, я не очень хорош на автодромах с низким уровнем сцепления». Ведь что это означает? Это означает, что при скольжении болида он перегружает покрышки, а нужно делать, как Кими – нагружать их меньше. Это было очень заметно на заключительных стадиях Гран-при Майами , когда он боролся с Ландо Норрисом », – сообщил эксперт на своем ютуб-канале.

