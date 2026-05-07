  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Питер Уиндзор: «Поражен тем, как Расселл смирился с проигрышем Антонелли. Оправдания Джорджа? Условия одинаковы для всех»
3

Питер Уиндзор: «Поражен тем, как Расселл смирился с проигрышем Антонелли. Оправдания Джорджа? Условия одинаковы для всех»

Уиндзор не согласен с объяснениями Расселла после поражения.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор проанализировал победу пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами и неуверенное выступление его напарника Джорджа Расселла.

«Кими Антонелли выиграл третий Гран-при подряд, завоевал три поула подряд. Просто нет слов – чудесно.

Не знаю, что драматичнее: то, как он побеждает, его уверенность в себе, работа над прохождением средне- и высокоскоростных поворотов или же то, как он подает пример Джорджу Расселлу, если говорить откровенно.

То, что Джордж в одинаковой машине так проигрывает Кими Антонелли – нечто удивительное. Я абсолютно поражен тем, как Джордж смирился с этим. А его оправдания в Майами – мол, это трасса с низким уровнем сцепления, шины перегреваются, трек ему не подходит… Что ж, условия одинаковы для всех. Трасса такая, какая есть, и ты должен на ней пилотировать.

Если Кими лучше удается менять направление в поворотах, почему Джордж не может сделать выводы? Если за спиной у Джорджа Расселла все эти победы в гонках, это не значит, что он не может поучиться у такого гонщика, как Кими.

Кими с самого начала лучше проезжал медленные повороты, чем Джордж. Благодаря успеху и уверенности в себе Кими теперь очень хорош в средне- и высокоскоростных поворотах.

Джорджу будет нелегко перевернуть ситуацию. Конечно, это возможно. Талант у него есть, но нельзя просто сказать: «Ну, я не очень хорош на автодромах с низким уровнем сцепления». Ведь что это означает? Это означает, что при скольжении болида он перегружает покрышки, а нужно делать, как Кими – нагружать их меньше. Это было очень заметно на заключительных стадиях Гран-при Майами, когда он боролся с Ландо Норрисом», – сообщил эксперт на своем ютуб-канале.

Антонелли – везучий гонщик? Его успехи запрограммировал «Мерседес»

Дэвид Крофт: «Если Расселл не сможет победить Антонелли в Канаде, ему придет пора бить тревогу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoЛандо Норрис
logoМерседес
Гран-при Майами
logoПитер Уиндзор
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoДжордж Расселл
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что за глобальные выводы? Прошло всего три этапа. Новый регламент многим спутал карты. Согласитесь, что тяжело переучиваться под действие этого регламента. У Кими просто мало наката и ему не так сложно адаптироваться к новым условиям, как допустим Джорджу или тому-же Максу. Все точки расставит только итоговое положение в чемпионате. Это не спринт, а марафон. А в марафоне не важно, кто лидировал всю дистанцию, а важно кто первый пересёк финиш.
Рассел ещё тот боец. Если не квалифицировался в первый ряд, максимум второй, и прое... старт, то всё, полный аут.
Никогда не забуду, как Рассел выдал в эфир в прошлом году: "Норрис быстрее, я пропущу его". Боец, угу...
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Оскар Пиастри: «В Майами оказались в числе тех, кому не удалось все сделать правильно в работе с болидом»
вчера, 19:41
Отмар Сафнауэр: «Если бы мне нужно было поставить дом на чью-то победу в чемпионате, я бы все равно выбрал Расселла»
вчера, 18:59
Карлос Сайнс: «Чтобы перевернуть ситуацию, «Уильямсу» потребуется несколько месяцев»
вчера, 17:38
Гюнтер Штайнер: «Ньюи не стоило становиться руководителем «Астон Мартин»
вчера, 16:49
Джеймс Воулз: «Болид 2026 года – самая сложная машина «Уильямса»
вчера, 16:04
MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Франции из-за травмы и пропустит еще минимум один этап
вчера, 15:56
Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих получил должность в сфере безопасности автоспорта
вчера, 15:24
Гюнтер Штайнер: «Никто не ожидал, что «Астон Мартин» окажется настолько неподготовленным. У команды нет оправданий»
вчера, 14:38
Педро де ла Роса: «Лучшим гонщиком «Формулы-1» я считаю Фернандо Алонсо»
вчера, 14:30
MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й Беццекки – 3-й
вчера, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем