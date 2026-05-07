Вильнев выступит в Кубке «Порше» – гонках поддержки «Ф-1»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выступит на первом этапе Кубка «Порше» сезона-2026.
Заезды пройдут в рамках Гран-при Монако «Ф-1» с 4 по 7 июня. Вильнев будет использовать особую ливрею, отсылающую к цветам его шлема.
После ухода из «Ф-1» канадец принимал участие в гонках «Формулы E», NASCAR, V8 Supercars и заездах GT. В настоящий момент Жак работает экспертом на Sky Sports и является амбассадором «Уильямса».
Джок Клиа: «Хэмилтон не поступил бы так, как Шумахер в 1994-м и 1997-м, когда выбил Хилла и Вильнева»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
