Вильнев выступит в Кубке «Порше» – гонках поддержки «Ф-1»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев выступит на первом этапе Кубка «Порше » сезона-2026.

Заезды пройдут в рамках Гран-при Монако «Ф-1» с 4 по 7 июня. Вильнев будет использовать особую ливрею, отсылающую к цветам его шлема.

После ухода из «Ф-1» канадец принимал участие в гонках «Формулы E », NASCAR , V8 Supercars и заездах GT. В настоящий момент Жак работает экспертом на Sky Sports и является амбассадором «Уильямса».

Джок Клиа: «Хэмилтон не поступил бы так, как Шумахер в 1994-м и 1997-м, когда выбил Хилла и Вильнева»