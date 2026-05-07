Гюнтер Штайнер об Аджаре: «В «Ред Булл» все крутится вокруг Ферстаппена. Поменяется ли это? Не думаю»

Штайнер напомнил об особой роли Ферстаппена, рассуждая о провале Аджара.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер поделился мыслями об аварии Изака Аджара на Гран-при Майами и трудностях, с которыми сталкивается любой напарник Макса Ферстаппена .

«Слишком рано делать выводы: Аджар здорово выступал [на первых этапах], а в Майами не получилось себя проявить в сравнении с Максом. Макс возвращается к тому, что было раньше. Мы все знаем, как все устроено в этой команде. Все крутится вокруг Макса. Поменяется ли это? Я так не думаю.

Мы видели, как Аджар сорвался после аварии – нет смысла травмировать себя, ударяя по рулю. Он потерял контроль над собой. Борьба с Максом к такому приводит. Я бы не хотел работать с Максом», – отметил бывший руководитель «Хааса ».

