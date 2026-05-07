Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

«Ред Булл» заинтересован в Пиастри как сменщике Ферстаппена.

«Ред Булл» определился с главной трансферной целью на случай ухода из команды Макса Ферстаппена.

Австрийцы намерены пригласить пилота «Макларена» Оскара Пиастри, сообщает Autosport со ссылкой на несколько источников в паддоке.

Предполагается, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2027 году, однако вариант с уходом нидерландца издание называет «не самым вероятным, но реалистичным».

Журналист Роберто Кинкеро отмечает, что Пиастри стал бы идеальным сменщиком Ферстаппена: австралиец – молодой, но стабильный и сильный гонщик, чей потенциал все еще позволяет прибавлять.

Autosport также поделился информацией о предполагаемом обмене пилотами между «Ред Булл» и «Маклареном». Сообщается, что в данный момент речь идет лишь об интересе «Ред Булл» к Пиастри. Пока ничто не указывает на то, что «Макларен» нацелен на приглашение Ферстаппена.

Зак Браун о следующей команде Ферстаппена: «Мерседес», если делать ставку. «Макларен» не намерен менять своих суперзвезд»

В паддоке допускают уход Хэмилтона, Ферстаппена и Алонсо и возвращение Цуноды после сезона-2026 (Роберто Кинкеро)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
это все Марк Уэббер со своим опытом. но Пиастри вроде как бы с ним не согласен и хочет остаться в Макларен
Посмотрим, не изменится ли его мнение, если в этом году опять будет борьба за титул с Норрисом.
Норрису бы сначала самому за этот титул начать бороться
Пиастри! Пиастри!))
О, это же из сборника цитат самого попугая Флинта?
у макларена обострилось желание к саморазрушению?
Макларен никуда Оскара не отпустит, это будущее команды
Пффффф)
Вы говорите прям как Стелла в 2024 году. Он же тогда говорил, что Пиастри их будущее, а Норрис так себе
Пожалуйста, только не Ферстаппена в Макларен!
Ферстаппен в Макларене?
Он под папайю прогибаться не будет. Такой обмен просто невозможен.
Тапок не нужен Маку.
Они не нужны друг другу)
Если пиастри действительно захочет уйти - то удерживать его в макларене будет бессмысленно. Да и никто не будет его удерживать, макларен не такая команда чтобы подобной фигней страдать, там обычно делают полюбовно - и сайнса спокойно отпустили в феррари (который потом даже жалел об этом, что мол зря ушел) и зайдля с богом проводили. Другое дело что сам пиастри вряд ли захочет уйти и тем более в редбул (даже без ферстапена там). В макларене он боролся за титул и в будущем такая возможность вероятно снова представится (может быть даже уже в этом сезоне). Зачем ему уходить чтобы бороться от силы за подиумы (сомневаюсь что редбул сделает самовоз). Разве что если вдруг у него с норисом отношения сильно испортятся, но пока к этому нет предпосылок, они конечно не лучшие друзья, но и не ненавидят друг друга как росберг и хэмильтон в свое время (и вероятно эта история с враждой напарников очень скоро снова повторится в мерседесе).
В этом сезоне? Пиастри? За титул? Будьте объективны, При нормальных условиях, без поломок и глюков электроники, Макларен всё равно по темпу на дистанции уступают мерседес.
🤔 ещё так-то 18 гонок впереди(минимум), последние сезоны и тот же Пиастри(с плохой стороны), доказал, что все можно отыграть, тем более, что уже нет никакого отставания по темпу от Мерса, тот же Пиастри съел Рассела в Майами, а Норрис проиграл гонку только по стратегии.
А по поводу приглашения ферстапена в макларен - тут очевидное логическое противоречие. В данной заметке ведь говорится что редбул хочет заполучить пиастри - в случае ухода ферстапена. То есть подразумевается что ферстапен куда-то уйдет и это будет не макларен. А раз ферстапен уйдет в другую команду, то логично же что он будет связан контрактом с этой командой и станет недоступен. И соответственно макларен не сможет его позвать.
за конфеты и за астры не желал платить пиастры,
Заработал язву, астму, а затем - концы отдал!(с)
