Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

«Ред Булл» заинтересован в Пиастри как сменщике Ферстаппена.

«Ред Булл» определился с главной трансферной целью на случай ухода из команды Макса Ферстаппена .

Австрийцы намерены пригласить пилота «Макларена » Оскара Пиастри , сообщает Autosport со ссылкой на несколько источников в паддоке.

Предполагается, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2027 году, однако вариант с уходом нидерландца издание называет «не самым вероятным, но реалистичным».

Журналист Роберто Кинкеро отмечает, что Пиастри стал бы идеальным сменщиком Ферстаппена: австралиец – молодой, но стабильный и сильный гонщик, чей потенциал все еще позволяет прибавлять.

Autosport также поделился информацией о предполагаемом обмене пилотами между «Ред Булл» и «Маклареном». Сообщается, что в данный момент речь идет лишь об интересе «Ред Булл » к Пиастри. Пока ничто не указывает на то, что «Макларен» нацелен на приглашение Ферстаппена.

