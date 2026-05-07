Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)
«Ред Булл» определился с главной трансферной целью на случай ухода из команды Макса Ферстаппена.
Австрийцы намерены пригласить пилота «Макларена» Оскара Пиастри, сообщает Autosport со ссылкой на несколько источников в паддоке.
Предполагается, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2027 году, однако вариант с уходом нидерландца издание называет «не самым вероятным, но реалистичным».
Журналист Роберто Кинкеро отмечает, что Пиастри стал бы идеальным сменщиком Ферстаппена: австралиец – молодой, но стабильный и сильный гонщик, чей потенциал все еще позволяет прибавлять.
Autosport также поделился информацией о предполагаемом обмене пилотами между «Ред Булл» и «Маклареном». Сообщается, что в данный момент речь идет лишь об интересе «Ред Булл» к Пиастри. Пока ничто не указывает на то, что «Макларен» нацелен на приглашение Ферстаппена.
Зак Браун о следующей команде Ферстаппена: «Мерседес», если делать ставку. «Макларен» не намерен менять своих суперзвезд»
В паддоке допускают уход Хэмилтона, Ферстаппена и Алонсо и возвращение Цуноды после сезона-2026 (Роберто Кинкеро)
Он под папайю прогибаться не будет. Такой обмен просто невозможен.
Заработал язву, астму, а затем - концы отдал!(с)