Президент ФИА допустил проведение Гран-при Турции в 2026 году

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о потенциальных изменениях в календаре «Формулы-1» на сезон-2026.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке были отменены гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Под вопросом остается проведение заключительных этапов года в Катаре и Абу-Даби. Ранее стало известно о возвращении Гран-при Турции с 2027 года, однако бен Сулайем допустил проведение гонки в Стамбуле уже в этом сезоне.

«Что касается Катара, можно отложить этап на одну неделю и все сдвинуть. Если нет, возможно, получится провести этап в Турции в этом году – при условии, что будет завершена омологация трассы и остальная подготовка.

Все сводится к тому, какой сценарий наилучший с точки зрения логистики. Мы советуемся с промоутерами. Речь о том, куда мы хотим поехать, и мы стараемся это ускорить, но без лишнего стресса для наших работников. Это ни к чему», – заявил бен Сулайем.

Президент Федерации также поделился мнением о возможной отмене гонок в Катаре и Абу-Даби:

«Есть вещи, которые важнее автоспорта. Спорт может подождать. Что важнее – люди или гонки? Или любой спорт? Люди всегда на первом месте.

Надеюсь, все скоро закончится, и мы вернемся в нормальный режим, а не будем жить так, как сейчас, в таком напряжении. Боже упаси, если все продолжится до октября или ноября – тогда мы просто обязаны будем отменить гонки, ведь безопасность на первом месте».

Гран-при Турции вернется в календарь «Ф-1» в 2027-м, контракт – на 5 лет

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Стамбул парк велкам! ))
