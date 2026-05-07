  • Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»
Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что боссу «Мерседеса» Тото Вольффу стоит задуматься над тем, чтобы разорвать сделку с «Маклареном» на поставку силовых установок.

«На месте Тото я бы так и поступил. Это удобный способ объяснить свое поражение. [Я бы сказал:] «Больше не буду поставлять вам моторы».

Он может это прекратить. Ты должен поставлять двигатели по регламенту, но не обязан обслуживать более двух клиентов – «Альпин» и «Уильямс».

Тото – спортсмен. И он предоставляет лучшее, что у него есть, главному конкуренту. Я бы так не делал!

Раз теперь «Мерседес» поставляет моторы, [разрыв сделки] будет смотреться нелепо. Но соглашение изначально не было хорошей идеей. Хотя никто не предполагал, что «Макларен» окажется настолько сильной командой», – отметил бывший руководитель «Хааса».

Рейтинг силы в обновленной «Ф-1»: «Мерседес» растерял преимущество?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тото и сам об этом говорил, что они поторопились с новым контрактом с Маклареном. Что интересно: 2ой опцией Маков были моторы РБ, Зак Браун плотно с ними общался на случай отказа Мерседеса, так что они в любом случае сильно не упали бы скорости, но такой борьбы в чемпионате уже не было бы. Даже 2-3 десятые с круга в полторы минуты делают очень значительную разницу, тем же Фурам их как раз сейчас и не хватает для 1 ряда квалификации .
В общем Макларен и в этом году имеет отличные шансы на КК, машину на ранних стадиях сезона они умеют допиливать лучше остальных, плюс их гонщики за прошлый год хорошо обросли мясом и будут бороться в гонках уже с позиции силы, когда это потребуется, особенно с одним хулиганом из Ред Булл)
Хулигану из РБ нужно в стене остаться разок и получить штраф на след ГП, мб осмыслит что то.
Да, Хэмилтон один раз вынес его в Сильверстоуне, так ему до сих пор ставят это в упрек, хотя это была тогда скорее вынужденная мера, добро в гонках должно быть с кулаками, иначе об тебя начнут вытирать ноги все кому не лень. Нынешние молодые пилоты это хорошо понимают, они хоть и мягкие в жизни, но в гонках становятся все агрессивнее: Берман с Лоусон изначально довольно неуступчивые ребята, Хаджар, Колапинто их быстро догоняют по этому показателю, Бортолето пока еще держится, но как только движок Ауди оживет, тоже будет жестить (устраивать день жестянщика) на трассе.
То ли плохой перевод то ли Гюнтер через 15 секунд забывает что говорил до этого
Скорее всего плоский перевод) я думаю он сказал, потом в свойственной ему манере посмеялся, выдержал паузу, а потом уже сказал серьезные вещи
Прекращение поставки моторов чемпионской команде - убийство репутации поставщика, в Мерседес на это не пойдут, и моторы поставляет вовсе не Тотто.
Если Макларен смог выиграть чемпионат, а Мерседес на таких же моторах не смог - вопросов больше к Тотто, а не к Мерседесу.
Ну если в Мерсе лузеры и не могут построить под свой движок хорошую машину, то остаётся только отказать в поставках Макам. И тем самым признать свое конструкторское лидерство))
*признать конструкторское лузерство
Конченая автозамена
ага, неустойку Мерсам выставят космическую, равную всем бонусам от Ф1 и упущенную прибыль за весь период контракта. Советчик из Штайнера тот еще ))))))))
думаю, Штайнер не настолько дурак, чтобы предложить кидалово, полагаю, он говорит о непродлении контракта
У них до 2030 контракт
Про контрактные обязательства видимо Штайнер не знает, Мерс избавится от мака, но позже . Ну или мак опять скатится и тогда Мерс продлит . Тогда заставят Ауди, РБ или Хонду (лол) поставлять им движок.
Хонда не будет с ними работать) да и возможно у них эксклюзивное соглашение с АМ
У Макларена были бы очень и очень большие проблемы, не могу себе представить их на двигле Феррари) если только Ауди)
За всю историю только один раз клиентский мотор Феррари выиграл гонку, так что так себе затея )))
