Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что боссу «Мерседеса» Тото Вольффу стоит задуматься над тем, чтобы разорвать сделку с «Маклареном» на поставку силовых установок.
«На месте Тото я бы так и поступил. Это удобный способ объяснить свое поражение. [Я бы сказал:] «Больше не буду поставлять вам моторы».
Он может это прекратить. Ты должен поставлять двигатели по регламенту, но не обязан обслуживать более двух клиентов – «Альпин» и «Уильямс».
Тото – спортсмен. И он предоставляет лучшее, что у него есть, главному конкуренту. Я бы так не делал!
Раз теперь «Мерседес» поставляет моторы, [разрыв сделки] будет смотреться нелепо. Но соглашение изначально не было хорошей идеей. Хотя никто не предполагал, что «Макларен» окажется настолько сильной командой», – отметил бывший руководитель «Хааса».
В общем Макларен и в этом году имеет отличные шансы на КК, машину на ранних стадиях сезона они умеют допиливать лучше остальных, плюс их гонщики за прошлый год хорошо обросли мясом и будут бороться в гонках уже с позиции силы, когда это потребуется, особенно с одним хулиганом из Ред Булл)
Если Макларен смог выиграть чемпионат, а Мерседес на таких же моторах не смог - вопросов больше к Тотто, а не к Мерседесу.
