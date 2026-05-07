Гюнтер Штайнер: «Я бы прекратил поставлять моторы «Макларену» на месте «Мерседеса»

Штайнер предложил Вольффу прекратить поставку моторов «Макларену».

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что боссу «Мерседеса » Тото Вольффу стоит задуматься над тем, чтобы разорвать сделку с «Маклареном » на поставку силовых установок.

«На месте Тото я бы так и поступил. Это удобный способ объяснить свое поражение. [Я бы сказал:] «Больше не буду поставлять вам моторы».

Он может это прекратить. Ты должен поставлять двигатели по регламенту, но не обязан обслуживать более двух клиентов – «Альпин» и «Уильямс ».

Тото – спортсмен. И он предоставляет лучшее, что у него есть, главному конкуренту. Я бы так не делал!

Раз теперь «Мерседес» поставляет моторы, [разрыв сделки] будет смотреться нелепо. Но соглашение изначально не было хорошей идеей. Хотя никто не предполагал, что «Макларен» окажется настолько сильной командой», – отметил бывший руководитель «Хааса ».

