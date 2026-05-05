Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»

Стелла надеется на прогресс «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что команде нужно продолжать работу над улучшением своих действий для того, чтобы регулярно бороться с «Мерседесом » за победы в гонках.

«Наши обновления болида сработали именно так, как мы и надеялись, и я хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Макларена » за их талант и упорный труд, благодаря которым этот шаг вперед стал в принципе возможен.

При этом мы понимаем, что у «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество в скорости, в пару десятых секунды на круге, и для того, чтобы побеждать их, нам нужно стремиться к тому, чтобы идеально выполнять все действия на трассе. И в этой гонке мы немного потеряли именно за счет недостаточно качественного исполнениях своих задач. Так что мы все проанализируем и постараемся прибавить уже на гонке в Канаде.

Ключевое значение в этом сезоне будут иметь темпы работы над развитием болида. Учитывая то, что сейчас бороться за победы и поулы способны сразу четыре команды. Наша программа по разработке обновлений подразумевает тестирование деталей и в Канаде, и на этапах в Монако и Испании. Мы остаемся в борьбе за самые высокие места и при этом считаем, что сложившаяся ситуация создает отличные условия для очень интересной борьбы за победу в чемпионате – как для болельщиков, так и для участников», – рассказал Стелла.

