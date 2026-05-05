  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»
1

Андреа Стелла: «У «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество – чтобы побеждать, «Макларену» нужно все делать идеально»

Стелла надеется на прогресс «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Майами, отметив, что команде нужно продолжать работу над улучшением своих действий для того, чтобы регулярно бороться с «Мерседесом» за победы в гонках.

«Наши обновления болида сработали именно так, как мы и надеялись, и я хотел бы поблагодарить всех сотрудников «Макларена» за их талант и упорный труд, благодаря которым этот шаг вперед стал в принципе возможен.

При этом мы понимаем, что у «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество в скорости, в пару десятых секунды на круге, и для того, чтобы побеждать их, нам нужно стремиться к тому, чтобы идеально выполнять все действия на трассе. И в этой гонке мы немного потеряли именно за счет недостаточно качественного исполнениях своих задач. Так что мы все проанализируем и постараемся прибавить уже на гонке в Канаде.

Ключевое значение в этом сезоне будут иметь темпы работы над развитием болида. Учитывая то, что сейчас бороться за победы и поулы способны сразу четыре команды. Наша программа по разработке обновлений подразумевает тестирование деталей и в Канаде, и на этапах в Монако и Испании. Мы остаемся в борьбе за самые высокие места и при этом считаем, что сложившаяся ситуация создает отличные условия для очень интересной борьбы за победу в чемпионате – как для болельщиков, так и для участников», – рассказал Стелла.

Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
Гран-при Майами
logoМерседес
logoМакларен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мерседес (а точнее антонели) даже без обновлений был чутка быстрее в майами (на трассе которая подходит макларену). Канада же - это скорее трасса мерседеса и к тому же они туда привезут свой большой пакет доработок. У макларена тоже будет остаток обновлений, но судя по всему шансы лучше у мерседеса. И погода видимо будет прохладная что тоже на руку мерсу.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Уилл Бакстон: «Вольфф вряд ли решится расстаться с Антонелли ради Ферстаппена. Особенно если Кими уже будет чемпионом»
вчера, 19:45
Ландо Норрис о первом выступлении на «Нордшляйфе»: «Самый классный опыт за весь последний год»
вчера, 19:23
Карун Чандок об аварии Аджара в Майами: «Надеюсь, все это не станет для Изака началом падения»
вчера, 18:45
Уилл Бакстон: «Расселл обязан ответить в Канаде. Если Антонелли снова выиграет, то добьет конкурента»
вчера, 17:55
Лишь четырежды в истории «Ф-1» победитель 3 из 4 Гран-при на старте сезона в итоге не становился чемпионом
вчера, 17:08
Андреа Кими Антонелли: «Нам с командой нужно уделить наиболее пристальное внимание проблеме стартов»
вчера, 16:14
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о развороте Ферстаппена: «Про любого другого сказал бы, что это удача, в случае Макса – чистое мастерство»
вчера, 15:54
Зак Браун: «Думал, что пойду работать на «Ф-1», пока не появилась возможность в «Макларене»
вчера, 15:09
Джордж Расселл: «Этап в Майами можно считать моей первой неудачей в нынешнем сезоне»
вчера, 14:28
Найджел Мэнселл об «Астон Мартин»: «Весь гоночный мир в шоке. Все думали, что команда будет среди лидеров»
вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем