Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг уверен, что боссу «Мерседеса» в скором времени придется как-то вмешаться в борьбу своих гонщиков за победу в чемпионате.
«Разумеется, их столкновение и обострение борьбы за победу кажется неизбежным. Мы уже видели, насколько они в целом близки по скорости, так что обострение их соперничества кажется неизбежным. Особенно если шансы выиграть титул будут расти.
Им нужно собраться вместе, сесть – и все обсудить. Когда борьба на трассе обостряется, обсуждать такие темы нужно за пределами трека. Так что можно считать это советом Тото Вольффу – ему нужно сесть с ребятами за стол переговоров и все обсудить заранее. Ему нужно заранее понимать, как вести себя в том случае, если между гонщиками все-таки возникнет конфликт», – рассказал Росберг.
Антонелли — не везучий гонщик. Его успехи запрограммировал «Мерседес»
этот позор как ты сказал постоянно происходит.
1. Шумахер хорошая машина + слабый пилот 5 титулов.
2. Феттель машина + слабый пилот 4 титула.
3.Хэмилтон машина + слабый боттас 4 титула.
4.Макс машина + слабый пилот 4 титула.
Антонелли борется за победы
Рассел тошнит между 4-6 местом
удел Рассела пока что,это нагло подрезать малого на пит лейне