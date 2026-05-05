Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»

Росберг ждет обострение отношений между Расселлом и Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг уверен, что боссу «Мерседеса » в скором времени придется как-то вмешаться в борьбу своих гонщиков за победу в чемпионате.

«Разумеется, их столкновение и обострение борьбы за победу кажется неизбежным. Мы уже видели, насколько они в целом близки по скорости, так что обострение их соперничества кажется неизбежным. Особенно если шансы выиграть титул будут расти.

Им нужно собраться вместе, сесть – и все обсудить. Когда борьба на трассе обостряется, обсуждать такие темы нужно за пределами трека. Так что можно считать это советом Тото Вольффу – ему нужно сесть с ребятами за стол переговоров и все обсудить заранее. Ему нужно заранее понимать, как вести себя в том случае, если между гонщиками все-таки возникнет конфликт», – рассказал Росберг.

Антонелли — не везучий гонщик. Его успехи запрограммировал «Мерседес»