  • Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»
16

Нико Росберг: «Обострение соперничества Антонелли и Расселла кажется неизбежным»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг уверен, что боссу «Мерседеса» в скором времени придется как-то вмешаться в борьбу своих гонщиков за победу в чемпионате.

«Разумеется, их столкновение и обострение борьбы за победу кажется неизбежным. Мы уже видели, насколько они в целом близки по скорости, так что обострение их соперничества кажется неизбежным. Особенно если шансы выиграть титул будут расти.

Им нужно собраться вместе, сесть – и все обсудить. Когда борьба на трассе обостряется, обсуждать такие темы нужно за пределами трека. Так что можно считать это советом Тото Вольффу – ему нужно сесть с ребятами за стол переговоров и все обсудить заранее. Ему нужно заранее понимать, как вести себя в том случае, если между гонщиками все-таки возникнет конфликт», – рассказал Росберг.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Ещё пару осечек и Джорджа завторикеллят в пользу молодого, из которого можно лепить новую легенда калибра Хэмильтона или выше!
Ответ Ростовский Гусь
какого еще хемельтона, хватит одного позора ф1 а все времена, не дай Бог что нибудь подобное или похожее...
Ответ irs118return
Ты историю формулы 1 знаешь ? начнем с 2000 годов.
этот позор как ты сказал постоянно происходит.

1. Шумахер хорошая машина + слабый пилот 5 титулов.

2. Феттель машина + слабый пилот 4 титула.

3.Хэмилтон машина + слабый боттас 4 титула.

4.Макс машина + слабый пилот 4 титула.
Пока никакого соперничества нет. Один едет и ему везёт, второму и не везёт и не едет.
пока что это тяжело, ведь на трассе они не пересекаются
Антонелли борется за победы
Рассел тошнит между 4-6 местом
удел Рассела пока что,это нагло подрезать малого на пит лейне
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Он всегда был плох в Японии и Майами. Для него эти результаты норм.
Росберг по своему опыту знает о чем говорит.
Ответ EAl
Скорее Росберг постоянно пытается натянуть свой опыт на любую новую ситуацию и иногда сова не не выдерживает и сконфуженно трещит.
Опять придется увольнять обоих
я не думаю, что для Рассела Кими соперник. пока так думаю. ведь все мы знаем, насколько молодой плох на европейских трассах. а пока ждем через 2,5 недели Канаду. эта трасса очень подходит пилотажу Джорджа, если тинейджер опять победит (чего бы я хотел), то будет очень интересно
