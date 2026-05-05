Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
Президент ЮАР готов поддержать заявку страны на проведение Гран-при.
В Южной Африке продолжают работу над поддержкой заявки на проведение Гран-при «Формулы-1».
Президент ЮАР Сириль Рамафоса должен посетить один из этапов нынешнего сезона, чтобы встретиться с руководителем «Ф-1» Стефано Доменикали и обсудить перспективы возвращения Гран-при ЮАР в календарь чемпионата. Об этом сообщил министр спорта ЮАР Гэйтон Маккензи.
Гран-при ЮАР предполагается проводить на трассе «Кьялами» – именно там в 1993 году в последний на данный момент раз проводилась гонка на территории Африки.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
