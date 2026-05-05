Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»

Антонелли установил исторический рекорд «Ф-1» победой в Майами.

Пилот «Мерседеса » и лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли установил исторический рекорд, победив на Гран-при Майами .

Все три первых для себя поула и все три первых победы в «Формуле-1» Антонелли завоевал на трех Гран-при подряд – в Китае, Японии, а затем Майами. Подобное до Антонелли не удавалось ни одномук гонщику в истории серии.

Ранее выиграть три первых для себя поула в «Ф-1» в трех гонках подряд удавалось лишь двум гонщикам за всю историю чемпионата. В 1985 году это сделал Айртон Сенна , выступавший за «Лотус ». В 1994 году достижение бразильца повторил Михаэль Шумахер в составе «Бенеттона».

В то же время одержать три первых для себя победы в гонках на трех Гран-при подряд до Антонелли также удалось двум пилотам. В 1993 году это сделал Дэймон Хилл, выступая за «Уильямс», а на стыке сезонов-1997/98 его достижение повторил Мика Хаккинен на «Макларене».

