  • «Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
В СМИ появилась информация о планах «Ф-1» касательно этапов на Ближнем Востоке.

Как сообщает RacingNews365, «Ф-1» и ФИА изучают возможность добавить в календарь как минимум один из двух отмененных этапов на Ближнем Востоке.

Ранее чемпионат был вынужден отказаться от проведения апрельских Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта между Израилем, США и Ираном.

По данным издания, «Ф-1» рассматривает вариант с проведением гонки в уик-энд 2-4 октября – между этапами в Баку и Сингапуре. Причем в ФИА предпочитают отдать место Бахрейну из-за логистики, в то время как власти Саудовской Аравии продвигают идею отдать слот трассе в Джидде.

Однако для Саудовской Аравии рассматривается отдельный сценарий. Местный этап могут поставить на 4-6 декабря вместо Гран-при Абу-Даби, который сдвинется на неделю вперед. Стать последней гонкой сезона у Джидды не получится, поскольку по контракту с «Ф-1» этапу в Абу-Даби гарантирован статус финального в сезоне.

Тем не менее такой вариант остается крайне спорным из-за высокой нагрузки на участников, так как в случае реализации затеи в конце сезонам командам придется провести четыре Гран-при подряд.

Источники RacingNews365 подчеркивают, что с решением не будут торопиться вплоть до середины августа. При этом отмечается, что «Ф-1» уже получила сумму за проведение обоих Гран-при, которая составила 100 млн фунтов стерлингов. Подобные платежи производятся авансом – и в данном случае они были проведены до отмен гонок. Независимо от итогового решения, «Формуле-1» не придется ничего не возвращать.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
"«Формуле-1» не придется ничего не возвращать"...
Не совсем ничего понятно...
Саудитам надо еще немного подкинуть командами за вредность и вуаля :)
В случае отмены гонок эти 100 млн фунтов наверняка пойдут в зачет следующего сезона. Не думаю, что их можно приобрести так просто (или потерять)
