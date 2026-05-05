Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
Руководитель «Хааса» высказался о результатах Гран-при Майами, где Эстебан Окон стал 13-м, а его напарник Оливер Бермэн – 11-м.
«В целом уик-энд получился непростым, но мы знали, что так будет, учитывая нашу стратегию по обновлению машины. И нам все равно удалось подобраться к первой десятке. Мы были близки к тому, чтобы заработать очки – так что нужно извлечь из этого позитив.
Этот уик-энд дал нам некоторые подсказки касательно того, в каком направлении нужно прогрессировать, независимо от обновлений или спецификации болида. Здесь речь идет о понимании процедур и процессов, так что мы изучим этот вопрос перед этапом в Монреале.
С нетерпением жду, когда мы привезем обновления [в Канаду] и поставим их в самом начале спринтерского уик-энда», – сказал Комацу.
