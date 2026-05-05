Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что в компании будут готовы к новому вызову, если в 2031 году «Формула-1» перейдет на турбированные двигатели V8.

«Со стороны «Ред Булл – Форд» могу сказать, что нас такой вариант вполне устроит. В работе с нынешнем двигателем нам пришлось начинать с чистого листа, с самого начала. И сейчас, учитывая ситуацию, у «Ред Булл» весьма неплохие, как мне кажется, стартовые позиции в начале действия нового регламента.

Да, мы немного уступаем в мощности «Мерседесу», но я считаю, что в «Ред Булл» поработали фантастическим образом. Мы в борьбе и готовы к новому вызову.

Что касается возможного перехода «Ф-1» на V8 – ну, я каждый день езжу на работу за рулем «Форд Мустанга», оснащенного именно мотором V8, меня все устраивает», – рассказал Мекьес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Какой не прогрессивный динозавр 😱
Ответ ibra207
и какой следище углекислого газа он оставляет...
Ответ Ariesgoth
Главное, что экоактивисты оставляют такой след, читая данные комментарии😂
V8 турбо, оптимальное решение по нынешним реалиям + гибрид лёгкий, довести мощность до ~1200лс, понизить вес ещё на ~50кг и шины можно чуток потолще сделать перед/зад и вперёд)
Ответ buFFon
Хотелось бы конечно атмосферники, ибо они плавнее при нажатии на газ, что лучше для пилота, а так скорее производители сделают именно ставку на турбированные движки, думаю хрен нам услышать тот самый кричащий звук)
Максу тоже нравится V8 на AMG GT.
Наш слоняра
