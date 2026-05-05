Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»

Мекьес не против перехода «Ф-1» на двигатели V8.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что в компании будут готовы к новому вызову, если в 2031 году «Формула-1 » перейдет на турбированные двигатели V8.

«Со стороны «Ред Булл – Форд» могу сказать, что нас такой вариант вполне устроит. В работе с нынешнем двигателем нам пришлось начинать с чистого листа, с самого начала. И сейчас, учитывая ситуацию, у «Ред Булл» весьма неплохие, как мне кажется, стартовые позиции в начале действия нового регламента.

Да, мы немного уступаем в мощности «Мерседесу», но я считаю, что в «Ред Булл» поработали фантастическим образом. Мы в борьбе и готовы к новому вызову.

Что касается возможного перехода «Ф-1» на V8 – ну, я каждый день езжу на работу за рулем «Форд Мустанга», оснащенного именно мотором V8, меня все устраивает», – рассказал Мекьес.

Быстрые мысли о Гран-при Майами: эмоции мешают Антонелли, но он все равно побеждает