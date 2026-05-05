Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
Пилот «Хааса» поделился мнением о 13-м месте на Гран-при Майами.
«Гонка прошла не лучшим образом. Думаю, у нас было хорошее начало: мы прилично выступили на старте и на первых нескольких кругах. К сожалению, после пит-стопа мы потеряли много времени, так что нужно проанализировать, что можно было сделать лучше.
Однако думаю, что нам удалось извлечь много позитивного из этого уик-энда, если не считать ослабевший темп. Мы многое могли бы сделать лучше, нужно избегать подобных ошибок в дальнейших гонках сезона. Это поможет нам с точки зрения темпа, понимания болида, настроек и коммуникации.
По ходу уик-энда мы добились прогресса во многих областях и определил проблемы. Я вполне доволен нашей работой», – сказал Окон.
