Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»

Окон подвел итоги этапа в Майами.

Пилот «Хааса » поделился мнением о 13-м месте на Гран-при Майами.

«Гонка прошла не лучшим образом. Думаю, у нас было хорошее начало: мы прилично выступили на старте и на первых нескольких кругах. К сожалению, после пит-стопа мы потеряли много времени, так что нужно проанализировать, что можно было сделать лучше.

Однако думаю, что нам удалось извлечь много позитивного из этого уик-энда, если не считать ослабевший темп. Мы многое могли бы сделать лучше, нужно избегать подобных ошибок в дальнейших гонках сезона. Это поможет нам с точки зрения темпа, понимания болида, настроек и коммуникации.

По ходу уик-энда мы добились прогресса во многих областях и определил проблемы. Я вполне доволен нашей работой», – сказал Окон .

