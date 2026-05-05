Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»

Росберг ждет от «Феррари» побед.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что «Феррари» и Льюис Хэмилтон в скором будущем вернутся к победам и будут бороться за самые высокие места. Также Росберг отметил, что рад за своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который добился прогресса и возвращается на свой привычный уровень после тяжелого прошлого сезона.

«В «Феррари» сильно начали сезон, их машина работает хорошо. Да, им немного не хватает [скорости] для побед, но в сравнении с прошлым сезоном в «Феррари» и правда здорово поработали. И я думаю, что уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при.

Также я рад за Льюиса Хэмилтона, который, как кажется, после тяжелого сезона-2025 сейчас наконец-то вернулся на свой прежний уровень и вновь получает удовольствие от гонок. Процесс интеграции в новую команду шел непросто, но сейчас Льюис, судя по всему, уже окончательно адаптировался к «Феррари », – рассказал Росберг.

