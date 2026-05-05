Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что «Феррари» и Льюис Хэмилтон в скором будущем вернутся к победам и будут бороться за самые высокие места. Также Росберг отметил, что рад за своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который добился прогресса и возвращается на свой привычный уровень после тяжелого прошлого сезона.

«В «Феррари» сильно начали сезон, их машина работает хорошо. Да, им немного не хватает [скорости] для побед, но в сравнении с прошлым сезоном в «Феррари» и правда здорово поработали. И я думаю, что уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при.

Также я рад за Льюиса Хэмилтона, который, как кажется, после тяжелого сезона-2025 сейчас наконец-то вернулся на свой прежний уровень и вновь получает удовольствие от гонок. Процесс интеграции в новую команду шел непросто, но сейчас Льюис, судя по всему, уже окончательно адаптировался к «Феррари», – рассказал Росберг.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
По шасси у Феррари скорее всего лучший болид, потому что в поворотах они самые быстрые, много проигрывают на прямых из-за дохлого движка. Но даже так борются и цепляются за подиумы. Если получат разрешение и быстро допилят мотор, то тогда да, станут мощными претендентами. Главное, что сам концепт сделали удачный, нет фундаментальных проблем.
Ответ _Greg Moore
Новый движок они собирались допилить вроде к летнему перерыву. Так что, увы, для оптимизма Росберга оснований мало
согласен. Надеюсь на это. Нам нужна интрига в чемпионате. И здорово было бы, если бы хонда родила новый мотор и астон стал бы еще одной "переменной" в борьбе за титул
наступила очередная пятилетка , как феррари должны догнать и перегнать всех соперников
Я тоже думаю, но это не точно
До паузы да, Феррари боролись за подиумы и победы, то после паузы, боюсь что и двух побед не будет. Хотя по одной гонке судить ещё рано
Монако, Венгрия (хотя спорно) Барселона и Сингапур. Те трассы, где есть какие-то теоретические шансы на борьбу от Феррари.
про Барселону- не согласен. с этого года в Испании- новая трасса Мадрид. в Сингапуре- Мерседес Рассела вне конкуренции, тем более в этом году. Монако или Баку- согласен
