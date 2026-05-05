Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»

Монтойя прогнозирует столкновение Антонелли с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что в сезоне-2026 зрители точно станут свидетелями хотя бы одного столкновения между Андреа Кими Антонелли и Максом Ферстаппеном , учитывая вернувшуюся весьма агрессивную манеру пилота «Ред Булл ».

«Думаю, Кими и Макс в этом году рано или поздно неизбежно столкнутся друг с другом. У меня у самого была репутация полного психа, хотя я сам говорил людям, что это совсем не так.

При этом каждый раз, когда я вел борьбу на трассе, проводил атаку и так далее, люди знали, что я не оставлю сопернику ни единого лишнего дюйма пространства. И что соперник либо уберется с дороги, либо все может закончиться столкновением. И я был готов принять риск столкновения», – рассказал Монтойя.

