Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»

Монтойя прогнозирует столкновение Антонелли с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что в сезоне-2026 зрители точно станут свидетелями хотя бы одного столкновения между Андреа Кими Антонелли и Максом Ферстаппеном, учитывая вернувшуюся весьма агрессивную манеру пилота «Ред Булл».

«Думаю, Кими и Макс в этом году рано или поздно неизбежно столкнутся друг с другом. У меня у самого была репутация полного психа, хотя я сам говорил людям, что это совсем не так.

При этом каждый раз, когда я вел борьбу на трассе, проводил атаку и так далее, люди знали, что я не оставлю сопернику ни единого лишнего дюйма пространства. И что соперник либо уберется с дороги, либо все может закончиться столкновением. И я был готов принять риск столкновения», – рассказал Монтойя.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Прогнозирую, что Окон и Боттас тоже точно столкнутся.
Полный псих )))
Я ж говорю, Монтойя на ТВ заказ отрабатывает, роль его там быть хейтером Макса. Это вот реальное отношение боссов Либерти к Максу
Когда-нибудь с твоей башкой столкнется дубина. Надеюсь очень скоро
Какие душевные, можно сказать, деликатные комментаторы здесь встречаются.
