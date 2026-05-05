Валттери Боттас: «У «Кадиллака» пока плохо работают некоторые кнопки на руле»

Боттас высказался о результате гонки в Майами.

Пилот «Кадиллака » прокомментировал 18-е место, которое с учетом всех сходов стало последним, на Гран-при Майами.

В частности, финн объяснил штраф в виде проезда по пит-лейн за превышение скорости на этом же участке трассы: Боттас проехал со скоростью 89,5 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч.

«Я нажал на кнопку ограничителя скорости на пит-лейн, но, видимо, недостаточно сильно. У нас пока некоторые кнопки плохо работают, так что нужно поработать над этим. Это известная проблема, у нас пока просто нет новых кнопок. Надеюсь, в следующей гонке все будет работать.

Такое случается, когда начинаешь выступать за новую команду. Но никакого разочарования нет. Я сам выбрал это место. Я знал, что будет непросто. Но да, гонка вышла сложной.

После квалификации у меня были вполне хорошие ощущения при езде на свежих шинах, но как только они начинали изнашиваться, темп заметно ослабел – в частности, по сравнению с Чеко [Пересом].

Мы произвели не лучшее впечатление, в определенных областях все еще наблюдаются некоторые проблемы. Нужно многое изучить. Мы много где можем добиться прогресса.

Как я сказал, мы еще не все установили на машину, из-за чего есть нехватка стабильности. Но в целом ситуация становится лучше. Надеюсь, в Монреале мы сделаем следующий шаг вперед.

Наша слабость – скоростные и среднескоростные повороты. В Монреале есть только медленные и среднескоростные повороты. Надеюсь, там мы будем ближе к соперникам. Там короткий круг, так что отрывы будут меньше», – сказал Боттас .

