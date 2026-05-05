Флавио Бриаторе: «Всегда верил в Колапинто. У него есть потенциал стать действительно отличным гонщиком»

Бриаторе доволен прогрессом Колапинто.

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о том, что остался доволен выступлением Франко Колапинто на Гран-при Майами.

«Франко провел очень хороший уик-энд. Он отлично выступил в квалификации, а потом очень уверенно провел гонку, не допуская ошибок. И мы очень довольны, поскольку «Альпин» уверенно занимает 5-е место в Кубке конструкторов.

В гонке мы были прямо позади «Феррари», мы финишировали в 7 секундах позади Льюиса Хэмилтона, и при этом на 20 секунд опередили Сайнса. Такие цели мы перед собой и ставили, постараться попасть в топ-6, а также команда отлично отработала на пит-стопах.

Между нашими гонщиками сложились хорошие отношения. Команда функционирует именно так, как мне и хотелось, в ней царит гармония. И сейчас все начинают осознавать, что у Франко Колапинто и правда есть потенциал стать действительно отличным гонщиком.

Я всегда верил в Франко. Когда я посадил его за руль своего болида, многие сомневались…Да вы и сами все знаете. Но я оказался прав. В этой команде решения принимаю я – так что я решил сохранить Франко, а теперь он старается отплатить за это», – рассказал Бриаторе.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
