Фернандо Алонсо: «В Канаде будет утомительно. Приходится говорить одно и то же»

Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после этапа в Майами.

Пилот «Астон Мартин» готов к однообразию проблем «Астон Мартин» и рассказал, улучшится ли ситуация команды на Гран-при Канады.

«Нет, но посмотрим. Думаю, мы добьемся определенного прогресса с точки зрения управляемости болида. В случае с темпом улучшений ждать не стоит, так что нам как команде нужно сплотиться. Это будет очень, очень сложная гонка.

Конечно, будет утомительно, ведь нам приходится общаться со СМИ каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье. (в этот момент журналист попросил прощения) Нет, все в порядке, это ваша работа. Просто приходится говорить одно и то же.

У нас не будет обновлений вплоть до лета, так что нет смысла спрашивать нас об этом в Канаде. В Канаде мы ожидаем тот же результат. То же самое касается Австрии. С этим нужно как-то справиться – этим разочарованием, которое чувствуется в команде. Однако мы все спокойны. Мы все настроены провести более удачную вторую половину сезона. Посмотрим, справимся ли мы», – сказал Алонсо.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoАстон Мартин
Гран-при Канады
Гран-при Майами
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
Постоянно поражает насколько Алонсо стал спокоен и вежлив. Скрывая даже явное раздражение за словами, на которые никто не обидится.
Канада ведь еще и домашняя трасса для его напарника, от журналистов точно отбоя не будет. в любом случае, АМ избавились от вибраций: если в прошлых гонках Алонсо махал ручкой на прощание более быстрому Кадиллаку, что уезжал от него в закат, то в Маями сражался на равных и дважды победил Переса. да и Ланс впервые доехал до финиша в воскресение. это прогресс, а если за три недели еще и улучшат управляемость, а после мощность двигателя,- то можно устанавливать первые обновления. тогда, в Спа- можно пройти в Q2, уверенно попускать даже Окона на Хаасе. но это если все пойдет по- плану и мыслить позитивно. да уж, нелегкий год выдался для зеленых
То что Алонсо говорит "обновлений не будет", не означает, что на базе в Астоне и в Сакуре ничего не делают.
