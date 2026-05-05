Фернандо Алонсо: «В Канаде будет утомительно. Приходится говорить одно и то же»

Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после этапа в Майами.

Пилот «Астон Мартин» готов к однообразию проблем «Астон Мартин» и рассказал, улучшится ли ситуация команды на Гран-при Канады .

«Нет, но посмотрим. Думаю, мы добьемся определенного прогресса с точки зрения управляемости болида. В случае с темпом улучшений ждать не стоит, так что нам как команде нужно сплотиться. Это будет очень, очень сложная гонка.

Конечно, будет утомительно, ведь нам приходится общаться со СМИ каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье. (в этот момент журналист попросил прощения) Нет, все в порядке, это ваша работа. Просто приходится говорить одно и то же.

У нас не будет обновлений вплоть до лета, так что нет смысла спрашивать нас об этом в Канаде. В Канаде мы ожидаем тот же результат. То же самое касается Австрии. С этим нужно как-то справиться – этим разочарованием, которое чувствуется в команде. Однако мы все спокойны. Мы все настроены провести более удачную вторую половину сезона. Посмотрим, справимся ли мы», – сказал Алонсо.

