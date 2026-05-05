  • Макс Ферстаппен: «Чем быстрее ты проходишь поворот – тем медленнее машина будет ехать на следующей прямой. Так быть не должно»
13

Ферстаппен все еще недоволен новыми болидами «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что внесенные поправки в регламент и корректировка работы двигателей в целом не повлияли на его мнение о текущих правилах.

«Управлять болидом «Ред Булл» стало немного приятнее, но я не отказываюсь от своего мнения о новом регламенте, которое уже озвучивал. Сейчас, чтобы в целом проехать круг быстрее, в некоторых местах трассы тебе все равно приходится специально замедляться. И это все еще не то, что хотелось бы видеть в гонках.

Правила все еще наказывают гонщиков за атаку на пределе. Чем быстрее ты проходишь поворот – тем медленнее машина будет ехать на следующей прямой. Так быть не должно. Но да, мой болид стал работать чуть лучше, управлять им стало не так напряженно.

Посмотрим, что будет на Гран-при Канады. Там совсем другая по своим характеристикам трасса. Так что посмотрим, насколько конкурентоспособны мы будем там», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Проблемы нового регламента озвучены предельно конкретно.
В Майами показалось что искусственных обгонов стало меньше (или они стали менее искусственными), хоть какая-то борьба колесо в колесо
ДамВЭсс нужны новые таблетки, старые уже не подходят
